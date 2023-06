Andrea Guerrero le lanzó su ‘vainazo’ a Néstor Lorenzo por no convocar a Jhon Córdoba: “¿qué más tiene que hacer?”

La Selección Colombia de Mayores ya tiene todo listo para afrontar la doble cita de amistosos Fifa. Este viernes tendrá su primer reto ante Irak y posteriormente viajará a Alemania para jugar ante los germanos. Eso sí, con varios nombres conocidos y con otros nuevos, Néstor Lorenzo le está apostando levemente al recambio generacional sin borrar de raíz a otros que han liderado campañas anteriores, pero lo cierto es que la actual convocatoria generó revuelo entre los hinchas.

La ausencia de goleadores con altos niveles de gol, sin duda, fue el motivo por el que varios líderes de opinión cuestionaron al DT de la Tricolor. Uno de los ausentes fue Jhon Córdoba, la figura del Krasnodar en el fútbol ruso, quien registró un total de 21 goles y 10 asistencias a lo largo de la temporada 22/23, unos números que no tiene ninguno de los convocados.

Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar. - Foto: Tomado de @FCKrasnodar en Twitter

Esto generó la controversia y llevó a que Lorenzo fuera el señalado por no llevar al chocoano a la selecta lista de viajeros a España y Alemania. Una líder de opinión no pudo creer la ‘borrada’ a Córdoba, por lo que hizo público su reclamo en redes sociales.

La crítica de Andrea Guerrero a Néstor Lorenzo

A través del TikTok oficial del medio deportivo Antena 2, la comunicadora Andrea Guerrero no ocultó su disgusto y le dejó esa pregunta en el aire a Lorenzo, pues la decisión para ella es prácticamente “inexplicable”.

“Hoy les digo que me encantaría saber qué más tiene que hacer Jhon Córdoba para que lo lleven a una Selección Colombia, en serio, y se los digo de corazón porque no encuentro explicación”, inició Guerrero en dicho metraje.

“No hay un solo atacante convocado que se acerque a los números de Jhon Córdoba, que juega en el Krasnodar, en la Liga rusa. Habrá quienes digan ‘pero claro, es una liga emergente’. Yo les recuerdo que si ustedes ven la lista de convocados, hay varios de esta liga emergente incluso sin ser titulares siempre. Entonces qué más tendría que hacer. Son 21 goles y 6 asistencias. ¿No son acaso números suficientes?”, complementó Guerrero.

Jhon Córdoba, goleador en el fútbol ruso. - Foto: Tomado de @Jhoncordoba4 en Twitter

Además, la comunicadora recordó uno de los motivos por los que la Selección Colombia no accedió a la fiesta del Mundial Catar 2022: la falta de gol en numerosos partidos de Eliminatorias a dicho certamen.

“¿Qué tal si recordamos una de las cosas que nos llevó al fracaso para no ir a Catar? Siete partidos sin marcar un gol. ¿Por qué no se puede pensar en el hoy de un jugador? Estuvo en Alemania y ahora está en Rusia. Al profesor Néstor Lorenzo hay que decirle que confiamos en su transición, me parece fantástico todo lo que está pasando, pero se acaban los amistosos y ya no hay jornadas Fifa. Ahora se viene la hora de la verdad”, indicó la periodista, firme en que “no estamos para desperdiciar un goleador de estos”.

¿Por qué Néstor Lorenzo no convocó a Jhon Córdoba?

Esa es la pregunta que se hacen muchos. Incluso el propio Néstor Lorenzo fue consultado por dicho tema en la reciente conferencia de prensa, que se llevó a cabo este jueves antes del partido ante Irak. Además, se cuestionó el no llamado a Julián Quiñones, quien actualmente está tramitando la nacionalidad mexicana.

Lorenzo respondió al respecto de la ausencia de los dos delanteros y explicó por qué decidió no llamarlos en esta oportunidad. “No hablo de nombres propios, pero en el espectro de la Selección hay más de 60 jugadores que hemos visto. A los que nombraste (Córdoba y Quiñones) los estamos viendo”, declaró.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. - Foto: Alexandra Ruiz

“Siempre hay que elegir, es un número limitado el que viene a una convocatoria”, sentenció. El estratega argentino asegura que “no hay ninguno borrado” y “todos tienen oportunidad”, por lo que pide a los no citados que sigan trabajando para recibir la oportunidad en septiembre cuando inicie el camino hacia la próxima cita orbital.