Andrés Llinás, de Millonarios, coincidió con Vinícius Jr. en sus vacaciones por Brasil

No es la primera vez que el jugador colombiano comparte con una figura del fútbol mundial; anteriormente lo hizo con Kevin De Bruyne.

Por estos días los jugadores de la Liga BetPlay se encuentran en vacaciones a la espera de que a finales de enero el fútbol nacional se reanude. Por esta misma razón, se les ha visto en sus redes sociales compartir imágenes de sus momentos de esparcimiento en donde están junto a sus familiares más cercanos o amigos.

Sin embargo, el central de Millonarios, Andrés Llinás, ha corrido con una mejor suerte durante su estadía en Brasil y se ha encontrado con el atacante del Real Madrid, Vinícius Jr., quien hace pocas semanas se encontraba en Qatar 2022 disputando la Copa del Mundo junto a su selección. El jugador, con algunos llamados a selección Colombia, no perdió la oportunidad para inmortalizar a través de una foto el encuentro con la figura mundial y usando el texto “con el @vinijr viendo futevôlei”, se hizo viral en las redes sociales.

La inesperada coincidencia se produjo en alguna playa de Brasil, tal y como le sucedió al defensor embajador durante su receso pasado en otro lugar turístico, pero esta vez de Colombia, cuando se encontró al volante belga del Manchester City, Kevin De Bruyne, con el que también se tomó una foto y que también generó repercusión en el balompié colombiano.

Casi de manera inmediata a la publicación de este diciembre con el brasileño, dos de sus compañeros le comentaron la publicación. Uno de ellos fue el capitán, David Macalister Silva, quien le escribió: ”Entre, entre ahí”, por su parte, Andrés Gómez hizo lo propio y le dijo en forma de broma “bájale pelao”.

Novedades de Millonarios

Kurt Morsink, representantes del costarricense Juan Pablo Vargas, en conversación con Tigo Sports Costa Rica dijo: “Millonarios pide dos millones (de dólares) por el 80 % de Juan Pablo Vargas, (cifra) en la que está cotizado”.

Eso sí, Millonarios no tendría demasiado afán en venderlo porque “todavía tiene contrato” hasta diciembre de 2023, pero su precio podría llegar a variar dentro de un año y ser menor, por lo que aprovecharían en la actualidad alguna oferta que llegue a sus oficinas.

Millonarios no dejará salir a Juan Pablo Vargas si el club que lo pretende no paga su cláusula de 2 millones de dólares 🇨🇷💸💵💰⚽️ pic.twitter.com/SEqlBDpDRH — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) December 18, 2022

El agente del jugador contó que han “recibido llamadas de Portugal, de la primera de España, de México, de la MLS”, así como de “Brasil también”. Pero por la edad que tiene Juan Pablo Vargas, 27 años, Morsink considera que “está en una edad intermedia, donde es duro para un club poner dos millones” de dólares porque “no es una promesa joven, pero es una realidad”.

“Estamos trabajando el tema de los dos millones, pero es lo que pide Millonarios, un club con el que tenemos buena relación. Juan Pablo está muy agradecido, es un gran club”, agregó.

Además, considera que es “el mejor defensa de Colombia” y lo tiene “clarito”, razón por la que “si no es en este mercado, en el futuro sí dará un salto porque se lo merece”.

“Si JuanPa no da el salto, no es porque no pudo, es porque obviamente hay una transferencia de por medio que negociar”, finalizó.

De quedarse en Millonarios, Juan Pablo Vargas será fundamental para el técnico Alberto Gamero en la Liga BetPlay y la Copa Libertadores, torneo internacional en el que enfrentará a Universidad Católica de Chile en la fase 2 para ir consiguiendo un cupo a la fase de grupos, en la que ya están instalados Atlético Nacional y Deportivo Pereira por ser campeones de liga en 2022.