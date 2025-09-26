Suscribirse

Anuncio de Sherman Cárdenas estremece al fútbol colombiano: decisión es oficial y definitiva

El volante santandereano cumplió su sueño de jugar con el Atlético Bucaramanga, pero también pasó por otros clubes como Nacional o Millonarios.

Sebastián Clavijo García

26 de septiembre de 2025, 5:16 p. m.
Sherman Cárdenas jugó por última vez en el primer semestre de 2025
Sherman Cárdenas jugó por última vez en el primer semestre de 2025 | Foto: Getty Images

Sherman Cárdenas puso fin a su larga carrera como futbolista profesional. A puertas de iniciar una nueva jornada de la Liga Betplay, se conoció la decisión del volante de 36 años.

Sherman se había quedado sin equipo hace unos meses, cuando terminó su contrato con Atlético Bucaramanga y salió con el pase en su poder en busca de nuevos horizontes.

Aunque llegaron algunas ofertas en el plano local, el reconocido jugador bumangués prefirió dar un paso al costado y atesorar todas esas experiencias que vivió sobre el campo de juego.

“Creo que ya terminamos nuestra carrera. Gracias por todo lo que obviamente me dio. Pero sí, ya tomamos la decisión y ya terminamos nuestra carrera”, señaló en declaraciones para La Vanguardia en su ciudad natal.

MEDELLIN - COLOMBIA, 06-11-2021: Andres Andrade de Nacional disputa el balón con Sherman Cardenas del Bucaramanga durante partido por la fecha 18 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021 entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga jugado en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. / Andres Andrade of Nacional struggles the ball with Sherman Cardenas of Bucaramanga during match for the date 18 as part of BetPlay DIMAYOR League II 2021 between Atlético Nacional and Atletico Bucaramanga played at Atanasio Girardot stadium in Medellín city. Photo: VizzorImage / Juan Agusto Cardona / Cont
Sherman Cárdenas hizo cuatro ciclos con el Atlético Bucaramanga | Foto: VizzorImage / Juan Agusto Cardona / Cont

Sherman será recordado por sus cuatro ciclos en el Bucaramanga, pero también por su paso en Millonarios, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe y otros clubes más del FPC.

Fuera del país también tuvo experiencias en Atlético Mineiro, Vitória y Liga de Quito.

La posibilidad de un partido de despedida no es descabellada. “Bueno, sí, me lo han dicho muchísimas personas, que haga un partido Bucaramanga vs. Atlético Nacional o Bucaramanga con todos los futbolistas con los que jugué. Lo que pasa es que nunca he sido así como de mostrarme mucho, pero lo voy a pensar porque sería un lindo espectáculo para la gente“, agregó Sherman.

Cárdenas es considerado un ídolo por la afición del Bucaramanga, a pesar que no hizo parte del título que consiguieron en 2024-I ante Santa Fe.

Con los leopardos debutó en el año 2005, hace 20 años atrás, cuando apenas tenía 16 años de edad. A pesar de su estatura, mostró grandes cualidades con el balón y eso le permitió ser seducido por los mejores equipos del país.

Su mejor versión la vivió en Atlético Nacional, ganando cuatro títulos y entrando en el equipo ideal de la Copa Libertadores en 2014.

1 Septiembre 2014 Bogotá.- El santandereano jugó 112 partidos y marcó 22 goles defendiendo la camiseta de Nacional. Fotos Colprensa / Luisa González.
Sherman Cárdenas fue campeón con Atlético Nacional | Foto: Luisa González

Sherman Cárdenas revela a qué se dedicará

Sherman Cárdenas reveló que se encargará de administrar sus negocios personales y “también el tema de abrir la academia. Soy muy apasionado por los santandereanos, por los niños de acá y sé que acá hay demasiado talento y bueno poder guiarlos para que puedan tener una mejor posibilidad".

Estoy muy feliz de todo lo que me dio Dios. Obviamente yo creo que en el fútbol son más las tristezas que las alegrías, pero sí, muy agradecido con la vida, con Dios, por toda mi carrera, porque gracias a Dios pude pasar por grandes equipos, por grandes ciudades, por buenos momentos, por momentos no tan buenos, pero disfruté siendo jugador”, confesó.

Le quedó el sinsabor de no haberse despedido de una mejor manera del Bucaramanga. “Sí me hubiese gustado tener la posibilidad de poder retirarme aquí en casa, digamos de poder despedirme de mi gente, de mi familia, pero nada, yo siempre soy un agradecido, primero con Dios y luego con el Bucaramanga”, afirmó.

