Apoteósico recibimiento de los hinchas de Racing ante Flamengo por Libertadores: tendencia mundial

Racing Club y Flamengo definen la primera semifinal de la Copa Libertadores.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

30 de octubre de 2025, 1:40 a. m.
La hinchada de Racing se fajó con el recibimiento en el Cilindro - Foto de ESPN
La hinchada de Racing se fajó con el recibimiento en el Cilindro - Foto de ESPN | Foto: ESPN

Los hinchas de Racing Club de Avellaneda le están dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales gracias al espectacular recibimiento que realizaron a su equipo la noche de este miércoles 29 de octubre, cuando se disponían a entrar al campo de juego para iniciar el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores.

Sobre las 19:40 (hora Colombia), los hinchas de la Academia lanzaron juegos pirotécnicos que tiñeron el Cilindro de Avellaneda en un mar de colores rojo y amarillo, además de bengalas que hacían parecer al icónico estadio una auténtica lluvia de meteoros.

Esta es una muestra de cómo la afición argentina quería ejercer presión sobre su rival brasileño, el cual tenía la ventaja en este juego. Llegó la hora para que Gustavo Costas intente una nueva epopeya: con las apuestas en contra, Racing buscará este miércoles dar vuelta a la serie contra el todopoderoso Flamengo y regresar a una final de la Copa Libertadores por primera vez en casi seis décadas.

Campeón por primera y única vez de la Libertadores en 1967, cuando un pequeño Costas entraba a la cancha en brazos de los jugadores como mascota del equipo, la Academia va por una nueva epopeya continental casi un año después de alzar la Copa Sudamericana.

El club argentino llega al estadio El Cilindro de Avellaneda con la necesidad de revertir la derrota agónica que sufrió en Río de Janeiro la semana pasada, donde el Fla se impuso por 1 a 0.

Contexto: Liga de Quito estremece la Copa Libertadores 2025: aplastó a Palmeiras y dio el batacazo

Aunque el Mengão, que dirige el exlateral Filipe Luís, hizo méritos para ganar por más, el portero albiceleste Facundo Cambeses realizó al menos tres atajadas consagratorias que mantuvieron viva la ilusión de los suyos.

Costas, fervoroso hincha de Racing, convocó a los seguidores a una multitudinaria reunión en Avellaneda antes de concentrar al plantel para el juego que definirá al primer finalista y que se disputará a las 21:30 locales (00:30 GMT del jueves).

“Todos juntos podemos lograr este sueño que tanto buscamos”, dijo en un video divulgado en redes sociales.

El vencedor de la batalla entre argentinos y brasileños chocará en la final, el 29 de noviembre en Lima, con Palmeiras o Liga de Quito, que sorprendió al imponerse 3 a 0 al cuadro paulista en la ida, en Ecuador.

*Realizado con información de AFP*

