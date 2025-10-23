Liga de Quito estremece la Copa Libertadores 2025: aplastó a Palmeiras y dio el batacazo

Liga de Quito sorprendió a todo el continente y goleó a Palmeiras (3-0) en el partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

El verdão era favorito para dominar esta serie, sin embargo, se encontró con un rival enchufado que le pasó por encima en el primer tiempo.

La apertura del marcador llegó a los 15 minutos. Tras una buena jugada colectiva, Gabriel Villamil recibió la pelota en el punto penal y sacó un potente remate que superó la resistencia del arquero Carlos Miguel.

La faena de los ecuatorianos continuó antes de la media hora, cuando Lisandro Alzugaray convirtió de penal y decretó el segundo de la noche a favor de los locales.

Justo antes de irse al descanso, Villamil alargó la ventaja a favor de Liga de Quito. Otra vez llegando desde atrás, el volante boliviano remató sobre la marcha y sentenció el 3-0 parcial.

¡¡HABEMUS GOLEADA!! ¡¡DOBLETE DE VILLAMIL SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO PARA EL 3-0 DE LIGA DE QUITO ANTE PALMEIRAS POR LAS SEMIFINALES DE LA #Libertadores!!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ng9FVYKCSY — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2025

Pesadilla para Abel Ferreira

Sin respuesta ante los tres golpes, Palmeiras ajustó las tuercas en el camerino y salió con la intención de maquillar el resultado.

Pero Liga de Quito estaba en una noche de ensueño, dominando el trámite del juego de principio a fin.

Las cámaras de la transmisión oficial captaron a Abel Ferreira, técnico de Palmeiras, molesto por lo que estaba sucediendo. El estratega portugués prefirió guardar silencio, mientras esperaba por un milagro que los dejara con vida en la serie.

Abel Ferreira reacciona ante la lluvia de goles de Liga de Quito vs. Palmeiras | Foto: AP

Lo cierto es que el reloj corrió sin movimientos en el marcador, mientras la hinchada blanca disfrutaba de una noche histórica para su club.

Liga de Quito consiguió una gran ventaja y tiene un pie en la final de la Copa Libertadores, esa que ya supo ganar en el año 2008 bajo las órdenes de Edgardo Bauza.

Hace unas semanas se veía difícil que los ecuatorianos pudieran sacar a Palmeiras, pero este resultado cambia todo el panorama y deja en cuidados intensivos al verdão.

¿Cuándo es el partido de vuelta?

A esta semifinal todavía le quedan 90 minutos por jugar. El partido de vuelta se jugará el próximo jueves, 30 de octubre, en el Allianz Parque de São Paulo.

Con el apoyo de su gente y en una cancha que ha despertado polémica por el césped sintético, Palmeiras tratará de remontar para meterse en la final.

El ganador de esta serie enfrentará a Flamengo o Racing, llave que se encuentra 1-0 a favor de los brasileños tras el gol convertido por Jorge Carrascal en el Estadio Maracaná.