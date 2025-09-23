Árbitro del Racing vs. Vélez sufrió insólita situación y video es tendencia: “¿Hola?"

El árbitro uruguayo Esteban Daniel Ostojich, que impartió justicia en el Racing vs. Vélez por el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores de América, sufrió una insólita situación en pleno juego.

Al intentar, en un tramo del juego, comunicarle una decisión a todo el estadio, su micrófono le falló inicialmente y él pensó que el error persistía, pero cuando todo el escenario ya lo escuchaba, dijo que la herramienta no le funcionó.

El árbitro Esteban Ostojich. | Foto: Getty Images

“¿Hola? No funciona“, relató en el momento Ostojich. El video de lo sucedido, como era de esperarse, se hizo tendencia a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X.

Esteban Daniel Ostojich tuvo un partido limpio, sin polémicas. Esto permitió que el compromiso se pudiera desarrollar con normalidad y terminar sin ningún tipo de controversia.

“HOLA SI, QUIEN ES? PARA MÍ NÚMERO EQUIVOCADO, CON QUIEN QUIERE HABLAR” JAJSJSDHSJDJAHSHSHA



Mariano Closs es lo más grande que hay, el mejor relator del continente por escándalo pic.twitter.com/tBGa46HCtf — SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) September 23, 2025

Racing avanzó de ronda

Racing de Avellaneda se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Libertadores de América al vencer en casa 1 a 0 a Vélez Sarsfield en el duelo de equipos argentinos por los cuartos de final, con un saldo global de 2 goles a 0 para la academia, que en la ida sacó la misma ventaja de un gol como visitante.

El atacante Santiago Solari (82′) anotó el gol que sentenció la serie a favor de la academia, que fue ampliamente superior, pero solo consiguió mover el tablero cerca del desenlace.

🔥🔝 ¡A semifinales, 28 años después!



🏆🩵 @RacingClub entre los cuatro mejores de la CONMEBOL #Libertadores. La última vez fue en 1997...#GloriaEterna pic.twitter.com/pyZ2muS0Oy — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 23, 2025

Vélez estuvo a milímetros de igualar la serie en el segundo tiempo con un remate de Imanol Machuca que el portero Facundo Cambeses atajó en dos tiempos, con la pelota sobre la línea de gol, pero sin llegar a pasarla por completo, en una acción que resolvió el VAR.

Racing, que regresa a las semifinales de la Libertadores después de 28 años, se enfrentará con el ganador de la serie que se define el jueves 25 de septiembre entre el argentino Estudiantes de La Plata y el brasileño Flamengo, que se impuso por 2 tantos a 1 en el primer encuentro en el mítico estadio Maracaná.

Seguimos. Por todo. Siempre pensando en lo nuestro. Siempre para adelante. Siempre todos juntos. pic.twitter.com/6q3Qp6fMOD — Racing Club (@RacingClub) September 24, 2025

Si Flamengo, donde juega el colombiano Jorge Carrascal, se termina clasificando a semifinales del torneo y se enfrenta a Racing de Avellaneda, lo más probable es que avance a la gran final, pues tiene mejor plantilla que el conjunto gaucho.

Sin embargo, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Además, Estudiantes de La Plata puede eliminarlo en cuartos de final.