Árbitro del Racing vs. Vélez sufrió insólita situación y video es tendencia: “¿Hola?"

El partido se llevó a cabo en el estadio Presidente Perón.

Redacción Deportes
24 de septiembre de 2025, 1:16 a. m.
Esto pasó en el Racing vs. Vélez.
Esto pasó en el Racing vs. Vélez. | Foto: SportsCenter

El árbitro uruguayo Esteban Daniel Ostojich, que impartió justicia en el Racing vs. Vélez por el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores de América, sufrió una insólita situación en pleno juego.

Al intentar, en un tramo del juego, comunicarle una decisión a todo el estadio, su micrófono le falló inicialmente y él pensó que el error persistía, pero cuando todo el escenario ya lo escuchaba, dijo que la herramienta no le funcionó.

El árbitro Esteban Ostojich camina en el campo durante el partido de la Copa CONMEBOL Libertadores entre Internacional y Bolívar en el Estadio Beira-Rio el 29 de agosto de 2023 en Porto Alegre, Brasil. (Foto de Max Peixoto/Eurasia Sport Images/Getty Images)
El árbitro Esteban Ostojich. | Foto: Getty Images

¿Hola? No funciona“, relató en el momento Ostojich. El video de lo sucedido, como era de esperarse, se hizo tendencia a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X.

Esteban Daniel Ostojich tuvo un partido limpio, sin polémicas. Esto permitió que el compromiso se pudiera desarrollar con normalidad y terminar sin ningún tipo de controversia.

Racing avanzó de ronda

Racing de Avellaneda se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Libertadores de América al vencer en casa 1 a 0 a Vélez Sarsfield en el duelo de equipos argentinos por los cuartos de final, con un saldo global de 2 goles a 0 para la academia, que en la ida sacó la misma ventaja de un gol como visitante.

El atacante Santiago Solari (82′) anotó el gol que sentenció la serie a favor de la academia, que fue ampliamente superior, pero solo consiguió mover el tablero cerca del desenlace.

Vélez estuvo a milímetros de igualar la serie en el segundo tiempo con un remate de Imanol Machuca que el portero Facundo Cambeses atajó en dos tiempos, con la pelota sobre la línea de gol, pero sin llegar a pasarla por completo, en una acción que resolvió el VAR.

Racing, que regresa a las semifinales de la Libertadores después de 28 años, se enfrentará con el ganador de la serie que se define el jueves 25 de septiembre entre el argentino Estudiantes de La Plata y el brasileño Flamengo, que se impuso por 2 tantos a 1 en el primer encuentro en el mítico estadio Maracaná.

Si Flamengo, donde juega el colombiano Jorge Carrascal, se termina clasificando a semifinales del torneo y se enfrenta a Racing de Avellaneda, lo más probable es que avance a la gran final, pues tiene mejor plantilla que el conjunto gaucho.

Sin embargo, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Además, Estudiantes de La Plata puede eliminarlo en cuartos de final.

*Con información de AFP.

