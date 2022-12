“Argentina está con lo justo”: en ‘El Chiringuito’ se la juegan por Francia en la final del Mundial Qatar 2022

La final de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 no podía ser mejor. Tanto Francia como Argentina buscarán su tercera estrella en el máximo certamen del balompié, la albiceleste con Lionel Messi motivado por levantar la Copa en su última participación en este torneo y el conjunto galo con Kylian Mbappé demostrando que, pese a su corta edad, tiene talento de sobra para deslumbrar.

El partido programado para el domingo 18 de diciembre no podía ser más parejo, para algunos expertos. Sin embargo, hay quienes creen que Francia tiene más variantes en el ataque y llegará al último compromiso de Qatar 2022 con mejor condición física. Tal es el caso del exfutbolista Guti, quien compartió su opinión en el programa televisivo español El Chiringuito de Jugones.

Según Guti, por el actuar de los jugadores argentinos en el enfrentamiento ante Croacia, rival al que vencieron tres tantos a cero, puede deducir que están con lo justo, que no tienen mucho para dar distinto a lo que ya han demostrado.

“Argentina está con lo justo. Está dando balones a Messi para que él resuelva el partido. Argentina juega así, si tú te das cuenta cada que Argentina coge el balón, levanta la cabeza y está mirando a Messi. Todos están mirando a Messi. Ven lo que hace Messi”, comentó.

El mismo Messi ya no corre igual, aunque eso no lo dijo Guti, sino el comentarista colombiano Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores de Antena 2. “No le da más por una cuestión física, porque los adversarios lo apuran, lo cierran, y él ya no tiene para hacer tres seguidas. Hace una, pero pierde las otras dos”, comentó.

Volviendo a Guti, para él es distinta la condición que está demostrando Francia, que ha estado dosificando lo que tiene para dar y seguramente lo dejará en evidencia el próximo domingo.

“Yo creo que Francia se ha ido dosificando cada vez que ha ido cargando partidos. Yo no lo he visto jugar al cien por ciento. Lo que quiero decir es que creo que tiene más y si lo tiene que sacar, lo va a sacar en una final”, comentó.

🇫🇷"No he visto a Francia jugar al 100%".



🇦🇷"𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐨 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐨 𝐲 𝐞𝐥𝐥𝐨𝐬 𝐬𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚́𝐧 𝐝𝐨𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐧𝐝𝐨".



🤔¿Opinas como @GUTY14HAZ? #ChiringuitoMundial pic.twitter.com/CTaL1ZeqS3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 14, 2022

En el programa, Edu Aguirre aprovechó para lanzarle unos dardos a Lionel Messi, como ya lo había hecho los últimos días. “Lleva sin ser el mejor jugador del mundo mucho tiempo”, comentó el periodista para luego compararlo con el francés Mbappé.

Querían que Croacia goleara a Argentina

No es la primera vez que un panelista de El Chiringuito demuestra su favoritismo por un rival de Argentina. Días atrás, Juanma Rodríguez se disgustó por la manera en que Argentina celebró su triunfo sobre Países Bajos en cuartos de final y pidió que el conjunto balcánico le anotara cuatro goles de los dirigidos por Lionel Scaloni. Incluso le encargó a un futbolista esta misión. Pero no funcionó.

“Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis. Si Croacia les mete cuatro, me gustaría es que Luka Modrić hiciera esto. O si pasan a la final, que lo hagan los franceses. Es lo que a mí me gustaría que pasara”, comentó Juanma Rodríguez días atrás, luego de que los argentinos vencieran a los neerlandeses. Es más, después pidió que no fueran cuatro, sino siete goles.

Sin embargo, tras la eliminación de Croacia, comentó: “Gracias a mi táctica motivacional, he conseguido que Argentina se venga arriba y que despierte. La selección argentina de fútbol, no me den las gracias, no hace falta, soy un hombre modesto, quiero estar en un segundo plano, pero reconozcan que gracias a El Chiringuito, en parte”.