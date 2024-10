Argentina sigue sin ganar en eliminatorias: complejo partido ante Venezuela

“Hay una sola lectura: no había condiciones para jugar hoy al menos. Eso está claro”, expresó Scaloni en rueda de prensa después del compromiso. “Es evidente que las condiciones para el espectáculo no estaban dadas. Se podría haber jugado mañana”, continuó.

“Horrible partido. No se podía jugar al fútbol. Había que ir a la segunda pelota. No está bueno, pero es lo que toca. Las mejores condiciones son que haya un buen campo, un buen clima y que la pelota corra. No pedimos mucho”, manifestó sin tapujos.

“La cancha no ayudó para hacer lo que nosotros queremos hacer. Tuvimos que hacer otro partido que no habíamos preparado, pero que ya conocemos: luchar la segunda pelota, ganar los duelos, jugar con el error del rival y no arriesgar mucho. No se podía jugar atrás, en el primer tiempo dimos un par de pases para atrás, el agua paraba la pelota y nos complicaba. Hicimos el partido que teníamos que hacer con esta cancha”, dijo en TyC Sports.