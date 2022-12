Argentino no se casó por ir a Qatar 2022 y ahora un jeque le hizo tremenda propuesta para que no regrese: esta es la historia

Puede que el próximo 18 de diciembre Lionel Messi y la selección Argentina no sean campeones mundialistas, pero sin duda alguna que la cita orbital le cambió por completo la vida al médico tucumano, Victorio Stok Berraondo, quien viajó a Medio Oriente luego de haber recibido una propuesta tentadora a principios de octubre.

Como se lo relató al medio TN Deportivo, el profesional de la salud habló de una posibilidad de trabajo que se le había generado gracias a lo que él se dedica: “Tuve una entrevista con una empresa que brinda asistencia al viajero y me propusieron venir a Qatar para los argentinos”.

A la par de esto, también relató que tras esa conversación tuvo otra en la que le certificaron su viaje y ahora espera que pueda prolongarlo hasta un día después de la final mundialista, en donde espera que su país pueda ganar el tercer título en la historia: “Después recibí otra llamada con la confirmación. Llegamos acá el 18 de noviembre y nos quedaremos hasta que la Selección quiera, ojalá que hasta el 19 de diciembre”.

En medio de la alegría por semejante propuesta, Victorio tenía que hablar con Candelaria, su novia desde hace dos años y con la que tenía previsto casarse el próximo 18 de diciembre. Sin pensar en que ella lo iba a entender de tan buena manera, sorprendido contó: “Mi novia se emocionó muchísimo. Cuando se dio, de la emoción nos largamos a llorar y ella me dijo ‘te vas o te vas, es una oportunidad única en tu vida’. Gracias a su aporte estoy acá, es una experiencia increíble lo que estoy viviendo y si no fuese por ella no lo tendría”.

Para fortuna de los románticos, el matrimonio no se ha afectado y, por el contrario, el haber podido ir a Qatar permitió darle un salto de calidad al compromiso: “Compré los anillos acá. No veo la hora de llegar y ponérselo en el dedo. Vamos a hacer una fiesta íntima, muy entre nosotros, familiar”.

“Le mandé una foto a mi novia y les encantó, así que compré los dos. Los pagué 400 dólares, pero por ser argentino me lo dejaron a 300″, agregó contando más detalles.

Sin embargo, a pesar de que estaría estipulado que para enero de 2023 se dé la ceremonia, hay un propuesta por parte de un jeque que está haciendo dudar al médico: “Estoy viendo la posibilidad. Necesito volver a Buenos Aires, ver el tema de los papeles, si me lo permiten. El jeque se emocionó con mi historia, por mi edad, se puso muy feliz. Me dijo que le encantaría tener a alguien como yo en su clínica”.

La razón para la que le haya salido dicha propuesta es que el millonario de Qatar y dueño de una de las clínicas donde el otorrino trabajó, quedó encantado con su desempeñó y decidió proponerle que para octubre de 2023 se fuera a vivir al Medio Oriente con múltiples comodidades: “Me ofreció el laburo, una casa, un auto, lo que yo quiera. Ganás cerca de 15 mil dólares al mes y además por cada cirugía que hagas te pagan aparte. Acá tienen escasez en otorrinolaringología, por eso me seduce la propuesta”, dijo el médico de PAX Assistance.

Ante esta situación, el argentino llamó de nuevo a su novia, la misma que volvió a sorprenderlo con su respuesta a la posibilidad que se les estaba presentando: “Me respondió que ya tiene las valijas listas”.

“Mi novia se emocionó muchísimo, ella es mi compañera. Somos los dos compañeros y muy unidos. Tenemos una relación hermosa”, finalizó.