Arne Slot no aguanta y explota por esto en el Liverpool de Luis Díaz: “No puedo aceptar”

A quien apuntó Slot, fue al uruguayo, Darwin Núñez. Sobre lo dialogado, señaló: “Hablé con él. Lo ayudé diciéndole que se puede perder una oportunidad como contra Aston Villa, pero no solo fui duro con él”.

“Lo que pasó fue que por segunda vez consecutiva no estaba contento con su trabajo, me pasó contra los Wolves y contra Aston Villa”, indicó Arne en rueda de prensa.

“Yo no puedo aceptar que un jugador no lo dé todo, eso es claro, puedo aceptarlo una vez, pero dos veces es demasiado y por eso lo abordé”, sumó en su malestar hacia el rendimiento de Núñez.

Extendiéndose algo más en los reproches al uruguayo, afirmó que al ingresar al campo, no vio el performance al que se está acostumbrado, y justo por ello, es que decidió hacerle el reclamo.

“Si pierdes una oportunidad tienes que luchar por el equipo. No digo que no lo haya hecho, pero no fue el Darwin habitual, el que tanto aman los aficionados, y ese cariño se debe principalmente a que siempre trabaja muy duro por el Liverpool”, indicó el estratega.