Lista de rivales que le quedan a Liverpool y Arsenal: así se definirá la Premier League

¿Liverpool ya se siente campeón?

“ Mi objetivo principal es el París Saint-Germain. Ahora me olvido de la clasificación, me olvido de la Premier League hasta el momento en que juguemos contra el París Saint-Germain y luego volveré a pensar en la Premier League", advirtió.

Slot lamentó que no sigan vivos en dicha competencia, porque era la oportunidad de darle minutos a aquellos que lo necesitan. “Me decepciona un poco que no juguemos el fin de semana porque, por supuesto, Mo no habría jugado, por supuesto Virgil no habría jugado, pero habría sido un momento ideal para que jugadores como Harvey Elliott, Jarell Quansah, Federico Chiesa y todos los demás tuvieran algo de tiempo de juego y estuvieran preparados para la fase final de la temporada”, explicó.