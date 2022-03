Arquero de Selección dijo el día que Colombia clasificaría a Catar 2022 | ¿Se dará?

La ilusión con la que los jugadores convocados a la Selección Colombia viven la posibilidad de lograr el objetivo de clasificar a Catar 2022, parece estar más intacta que nunca. A pesar de que se deben dar algunas combinaciones en los resultados, los jugadores citados por Reinaldo Rueda para enfrentar a Bolivia y Venezuela han sido tan osados de intentar poner una fecha clara para llegar al objetivo primario.

Uno de los que ve con gran motivación la oportunidad de integrar nuevamente el equipo nacional es el arquero de Millonarios, Álvaro Montero, quien ha dado este jueves (17 de marzo) importantes declaraciones a El VBar de Caracol, en la que de manera casi sentenciosa dio a conocer el día que sería ideal para que la Tricolor selle su tiquete a Catar 2022.

#YoEscuchoElVbarCaracol



🎙️ "La verdad, estábamos trabajando para volver": Álvaro Montero sobre su convocatoria a Selección Colombia



🎧Escúchelo aquí: https://t.co/aQ81vwKuls



📻Lunes a Viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/qxqv2Y7fQR — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) March 17, 2022

El golero se mostró ambicioso por alcanzar el objetivo y expresó: “Tenemos plena capacidad y un convencimiento de que nos va a ir bien. Le dije a mi círculo de amigos que íbamos a clasificar al Mundial el día de mi cumpleaños (29 de marzo). Tengo la convicción de que nos va a ir muy bien, los jugadores están pasando por buen momento, se están haciendo las cosas bien a pesar de que no se ha avanzado como quisiéramos”.

Por otra parte, mostró su felicidad por la citación al equipo nacional y contó detalles de su presente: “El cambio influye. Estamos viviendo un gran momento y estábamos trabajando para volver a la Selección. Más allá de haber estado perdido de ese objetivo (Selección), eran circunstancias de momento, mis objetivos siempre han estado claros respecto a la Selección y estando acá en Millonarios con la idea del club y esas metas personales, van de la mano. Pienso yo que vamos a conseguir los objetivos planteados”.

¡Álvaro Montero está en vivo hablando con al prensa! 🎙Ⓜ️ Mira la transmisión en https://t.co/Va3EsThssA pic.twitter.com/pUHXzmZZTr — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 17, 2022

“El profe no hace fácil el sistema de juego, hay que asimilar los conceptos que él quiere. Eso lo da el mismo grupo, la capacidad individual que tiene el jugador y la capacidad colectiva; no se le puede pedir a un jugador que no tiene riqueza técnica que patee la pelota. La riqueza técnica del club da a entender que parece fácil, pero no todos los clubes hacen lo que hace Millonarios”, declaró sobre su proceso con el equipo bogotano.

Finalmente, reveló el objetivo grupal del cuadro embajador con la dirección técnica de Alberto Gamero: “Hubo una frase que me dijo el profe en la final: ‘por qué yo no estaba en Millonarios’. Millonarios está pasando esa etapa de adaptación donde el proyecto era mostrar jugadores, apostarle a un círculo de jugadores que se iban formando y competir bien. Hoy al grupo lo veo sólido y con la ambición de querer ganar títulos. Muchos tenemos la ambición de seguir creciendo deportivamente. Estamos teniendo un gran torneo, pero tenemos que ganar. Todos queremos quedar campeones”.

Programación

Jueves 24 de marzo (fecha 17)

Colombia vs. Bolivia - 6:30 p. m.

Uruguay vs. Perú - 6:30 p. m.

Paraguay vs. Ecuador - 6:30 p. m.

Brasil vs. Chile - 6:30 p. m.

Viernes 25 de marzo

Argentina vs. Venezuela - 6:30 p. m.

29 de mazo (fecha 18)

Chile vs. Uruguay - 6:30 p. m.

Bolivia vs. Brasil - 6:30 p. m.

Venezuela vs. Colombia - 6:30 p. m.

Ecuador vs. Argentina - 6:30 p. m.

Perú vs. Paraguay- 6:30 p. m.

Así está la tabla de la Eliminatoria

DG es la diferencia de gol (ítem de desempate).

1. Brasil (clasificado) - 39 puntos (27 DG)*

2. Argentina (clasificado) - 35 puntos (16 DG)*

3. Ecuador - 25 puntos (10 DG)}

4. Uruguay - 22 (-3)

5. Perú - 21 (-4)

6. Chile - 19 (-1)

7. Colombia - 17 (-3)

8. Bolivia - 15 (-9)

9. Paraguay - 13 (-14)

10. Venezuela - 10 (-16)

*Brasil y Argentina, que están clasificados, tienen un partido menos.

Del primero al cuarto clasifican directamente, mientras que el quinto va al repechaje ante una selección asiática.