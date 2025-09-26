Así está la disputa por el MVP de cada una de las ligas: estos son los cuatro favoritos

Este próximo fin de semana del sábado 27 y domingo 28 de septiembre será el último de la temporada regular de las Grandes Ligas, por lo que resta solo un mes para que se defina quién será el esperado campeón de la Serie Mundial.

Con las definiciones de cada liga en camino, surge la pregunta de quiénes son, de momento, los favoritos para llevarse el Most Valuable Player (MVP), el premio al jugador más valioso.

Aaron Judge y Shohei Ohtani son los MVP de sus respectivas ligas. | Foto: Getty Images

En las Grandes Ligas se entregan tres de estos galardones: uno para el jugador más destacado en cada una de las ligas, la Americana y la Nacional, y otro para el mejor jugador de la Serie Mundial.

Adicionalmente, se entregan dos premios Cy Young a los mejores pitchers de cada liga y dos premios al novato de la temporada, también uno por cada circuito.

Cuando se analiza únicamente el MVP de cada liga, aparecen unos pocos candidatos serios, por lo que es un buen momento para revisar quiénes, a falta de un mes, mantienen altas posibilidades de quedarse con el galardón.

Liga Americana

Aaron Judge:

La estrella de New York Yankees tuvo una temporada complicada. No pudo participar en algunos juegos debido a una lesión, pero aún así ha aportado 52 cuadrangulares al equipo de la Gran Manzana, además de 176 hits, lo que le otorga un promedio de bateo de .330.

ALL RISE 👨‍⚖️



Aaron Judge hits his 52nd homer into Monument Park! pic.twitter.com/SxylUWAWDn — MLB (@MLB) September 27, 2025

Al ‘Juez’ le falta un poco en cuanto a la defensa, teniendo en cuenta que en varios partidos actuó como bateador designado, pero de tener una buena postemporada será difícil robarle el galardón, puesto que cuenta con la ventaja de ser el favorito del público.

Cal Raleigh:

El receptor de los Seattle Mariners es el único jugador en llegar a 60 cuadrangulares en esta temporada de Grandes Ligas. Sus estadísticas también incluyen 144 hits para un promedio de bateo de .246.

Cal Raleigh hitting 60 while the whole stadium is on their feet chanting MVP could be straight out of a movie🙌 pic.twitter.com/29UV56JITI — Big League Digest (@BigLeagueDigest) September 25, 2025

En esencia, las cifras ofensivas del estadounidense no tienen nada que envidiarle a las de Judge, pero en la defensa es donde Raleigh marca la diferencia. No solo juega en una posición más complicada, sino que ha tenido una temporada bastante sólida.

Si termina con una buena presentación en los playoffs, podría arrebatarle el trofeo al ídolo de los Yankees.

Liga Nacional

Shohei Ohtani:

El gigante japonés se ha robado los corazones de los fanáticos del deporte rey. Con 54 cuadrangulares y 169 hits, sostiene un sólido promedio de bateo de .280.

El caso del ‘unicornio’ es especial, puesto que no pudo jugar como pitcher gran parte de la temporada debido a una lesión sufrida en el segundo juego de la Serie Mundial 2024.

NO. 54 FOR SHOHEI OHTANI 💪 pic.twitter.com/MFEbYZcrKk — MLB (@MLB) September 25, 2025

Tal cual como su rival Aaron Judge, Ohtani tiene el apoyo de los fanáticos, pero deberá mejorar su desempeño en el camino hacia la Serie Mundial si quiere repetir este importante galardón.

Kyle Schwarber:

La estrella de los Philadelphia Phillies también ha protagonizado la lucha por el MVP. Con 56 jonrones, 146 hits y un promedio de bateo de .245, de momento es el claro candidato.

KYLE SCHWARBER

NO. 56

468 FEET! pic.twitter.com/ZKlIWGsEoF — MLB (@MLB) September 25, 2025

Sin embargo, tiene un rival como Ohtani, que puede marcar diferencia desde el montículo, mientras que Schwarber brilla como jardinero. La clave de su éxito será la constancia dentro de la caja de bateo.