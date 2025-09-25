Las series que sentenciarán campeones y cupos a la postemporada: fin de temporada en MLB

Este próximo viernes 26, sábado 27 y domingo 28 se jugará el último fin de semana de la temporada regular de las Grandes Ligas, por lo que 18 equipos se despedirán de sus fanáticos hasta el próximo año.

Algunos equipos llegan a este último fin de semana ya clasificados a la postemporada, como Toronto Blue Jays, New York Yankees, Seattle Mariners, Philadelphia Phillies, Milwaukee Brewers, Chicago Cubs, Los Ángeles Dodgers y San Diego Padres.

Mientras tanto, otros ya están planificando la siguiente temporada: Tampa Bay Rays, Baltimore Orioles, Kansas City Royals, Minnesota Twins, Chicago White Sox, Texas Rangers, Oakland Athletics, Los Ángeles Angels, Washington Nationals, Atlanta Braves, Miami Marlins, Pittsburgh Pirates y Colorado Rockies.

Los protagonistas de este fin de semana serán los equipos que buscan definir el título de su división o lograr una clasificación agónica que se recordará como épica. Por esa razón, las series más determinantes de este cierre de campaña son las siguientes:

Boston Red Sox vs. Detroit Tigers:

Fenway Park, en Boston, Massachusetts, será nuevamente escenario de una serie crucial.

Tigers, que parecía tener asegurada su clasificación, atraviesa una caída libre que pone en riesgo el título de la División Central de la Liga Americana.

Red Sox llegan tras vencer en la serie a Toronto Blue Jays, con opciones mínimas al campeonato, pero con la necesidad de asegurar su pase a los playoffs como comodín.

Será un enfrentamiento cargado de tensión, puesto que ambos conjuntos necesitan ganar y cada resultado puede alterar las tablas de última hora.

New York Mets vs. Miami Marlins:

El equipo de la Gran Manzana ha postergado su clasificación desaprovechando oportunidades claras para afianzarse con el último cupo a la postemporada.

Ahora deberá visitar el Estadio de los Marlins, en Miami, Florida, para definir de una vez por todas su futuro y adueñarse del último boleto disponible en la Liga Nacional.

San Diego Padres vs. Arizona Diamondbacks:

En Petco Park, de San Diego, California, los Padres, ya clasificados, buscan mejorar su posición y obtener el mejor promedio entre los comodines.

Diamondbacks, en cambio, hipotecó gran parte de sus opciones tras caer frente a Dodgers, en un duelo que coronó a los californianos como campeones divisionales.

Arizona está obligado a mostrar su mejor versión y depender de otros resultados si pretende soñar con la postemporada.

Cleveland Guardians vs. Texas Rangers:

Hace apenas unos meses, el título divisional parecía imposible para los Guardians, pero hoy están en posición de proclamarse campeones.

Comparten el mismo promedio que Detroit Tigers, que enfrenta a un rival complicado, lo que abre la puerta a la ilusión de Ohio. Guardians tendrá la ventaja de jugar en casa, en Progressive Field, con el aliento de su afición.

New York Yankees vs. Baltimore Orioles/Toronto Blue Jays vs. Tampa Bay Rays:

Aunque a primera vista no parecen series atractivas, en conjunto decidirán al campeón de la División Este de la Liga Americana.

Yankees y Blue Jays llegan empatados en promedio, y el desenlace se definirá en estos últimos tres encuentros. Los fanáticos del Bronx y de Toronto vivirán con un ojo puesto en sus propios juegos y otro en lo que haga su rival directo.

Otras series de interés:

Seattle Mariners vs. Los Ángeles Dodgers

Los Ángeles Angels vs. Houston Astros

Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals.

La primera enfrenta a campeones divisionales en un choque digno de Serie Mundial, mientras que las otras dos decidirán cupos de comodines.