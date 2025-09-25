Suscribirse

Shohei Ohtani será eterno: con un jonrón llevó a Dodgers a otra corona divisional

El japones llevó a Dodgers al título divisional con su jonrón 54.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

25 de septiembre de 2025, 11:50 p. m.
PHOENIX, ARIZONA - SEPTEMBER 25: (L-R) Roki Sasaki #11, Shohei Ohtani #17, Hyeseong Kim #6 and Yoshinobu Yamamoto #18 of the Los Angeles Dodgers pose for a photo in the locker room after defeating the Arizona Diamondbacks 8-0 to clinch the National League West title at Chase Field on September 25, 2025 in Phoenix, Arizona. (Photo by Chris Coduto/Getty Images)
Shohei Ohtani lloevó a Los Ángeles Dodgers al título de división. | Foto: Getty Images

El astro japonés Shohei Ohtani conectó este jueves, 25 de septiembre, su jonrón número 54 de la temporada, lo que permitió a Los Ángeles Dodgers ganar la División Oeste de la Liga Nacional de las Grandes Ligas de béisbol tras aplastar 8 carreras a 0 a Arizona Diamondbacks.

El cuadrangular 54 de Ohtani igualó su mejor marca en una sola campaña y, cuando se convirtió en el primer jugador de la Major League Baseball (MLB) en registrar 50 jonrones y 50 robos en el mismo curso.

La superestrella japonesa, de 31 años, está a dos jonrones de Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, el máximo anotador de la Liga Nacional. El receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, lidera las Grandes Ligas esta temporada con 60 bolas fuera de la cancha.

Dodgers, actual campeón de la Serie Mundial, se aseguraron su cuarta corona divisional consecutiva y la undécima en 12 años.

Tras sucumbir ante la remontada tardía de los D’Backs el pasado martes 23 y necesitar 11 entradas para hacerse con la victoria el miércoles, 24 de septiembre, Dodgers dominó este jueves en el último partido de la serie.

El jonrón de 125 metros de Freddie Freeman ante el lanzador colombiano de los Diamondbacks Nabil Crismatt, en la segunda entrada, fue seguido inmediatamente por un vuelacerca de Andy Pages. Mookie Betts impulsó dos carreras con un sencillo para cerrar una entrada de cuatro carreras.

Contexto: Blue Jays y Red Sox disputan un título que aún no está escrito: tensión máxima en la MLB

Ohtani amplió la ventaja a 6 por 0 en la cuarta entrada, bateando bajo a través de la zona de strike para un jonrón de dos carreras que cayó en la piscina situada más allá de la valla del jardín central derecho del Chase Stadium, en Arizona, Estados Unidos.

Freeman siguió con un cuadrangular de dos carreras para poner el 8 por 0 definitivo.

El lanzador de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto dispersó cuatro hits en seis entradas con dos bases por bolas y siete ponches, y tres relevos de los angelinos se combinaron para completar la blanqueada.

Contexto: La última semana sacude la MLB: estos equipos pelean a muerte en la Liga Nacional

Dodgers terminará la temporada regular con una serie de tres partidos contra Raleigh y los Marineros en Seattle.

*Realizado con información de AFP*

