Shohei Ohtani será eterno: con un jonrón llevó a Dodgers a otra corona divisional

El astro japonés Shohei Ohtani conectó este jueves, 25 de septiembre, su jonrón número 54 de la temporada, lo que permitió a Los Ángeles Dodgers ganar la División Oeste de la Liga Nacional de las Grandes Ligas de béisbol tras aplastar 8 carreras a 0 a Arizona Diamondbacks.

El cuadrangular 54 de Ohtani igualó su mejor marca en una sola campaña y, cuando se convirtió en el primer jugador de la Major League Baseball (MLB) en registrar 50 jonrones y 50 robos en el mismo curso.

La superestrella japonesa, de 31 años, está a dos jonrones de Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, el máximo anotador de la Liga Nacional. El receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, lidera las Grandes Ligas esta temporada con 60 bolas fuera de la cancha.

Dodgers, actual campeón de la Serie Mundial, se aseguraron su cuarta corona divisional consecutiva y la undécima en 12 años.

Tras sucumbir ante la remontada tardía de los D’Backs el pasado martes 23 y necesitar 11 entradas para hacerse con la victoria el miércoles, 24 de septiembre, Dodgers dominó este jueves en el último partido de la serie.

El jonrón de 125 metros de Freddie Freeman ante el lanzador colombiano de los Diamondbacks Nabil Crismatt, en la segunda entrada, fue seguido inmediatamente por un vuelacerca de Andy Pages. Mookie Betts impulsó dos carreras con un sencillo para cerrar una entrada de cuatro carreras.

Ohtani amplió la ventaja a 6 por 0 en la cuarta entrada, bateando bajo a través de la zona de strike para un jonrón de dos carreras que cayó en la piscina situada más allá de la valla del jardín central derecho del Chase Stadium, en Arizona, Estados Unidos.

Freeman siguió con un cuadrangular de dos carreras para poner el 8 por 0 definitivo.

El lanzador de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto dispersó cuatro hits en seis entradas con dos bases por bolas y siete ponches, y tres relevos de los angelinos se combinaron para completar la blanqueada.

Dodgers terminará la temporada regular con una serie de tres partidos contra Raleigh y los Marineros en Seattle.