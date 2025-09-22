Cada vez quedan menos días de este mes de septiembre, lo que significa que la temporada regular de la MLB está llegando a su fin y dará paso a los emocionantes playoffs, donde se definirán los equipos que lucharán por la Serie Mundial.

A mitad de temporada regular parecía que Los Ángeles Dodgers se coronarían con anticipación en la División Oeste de la Liga Nacional, pero su desempeño cayó y entraron en una etapa de irregularidad que mantiene el campeonato de la zona pendiendo de un hilo.

Actualmente, el equipo californiano es perseguido de cerca por su eterno rival, San Diego Padres.

Here’s your weekly update on team standings for LA sports that are going on week, as of 9/22. First off-



🔵The Dodgers have gone 4-3 since our last standings update last week. They have a 3 game lead in 1st in the NL West and magic number to win it is 3! pic.twitter.com/ozYU8e9vfD — LA Sports News (@sports_news_la) September 22, 2025

Por su parte, los de Los Ángeles ya aseguraron su clasificación a la postemporada, pues cuentan con un promedio que hace imposible que los demás aspirantes los superen en la tabla.

El equipo azul y blanco está protagonizando una de las definiciones más apasionantes de todas las Grandes Ligas, puesto que las otras dos divisiones ya se encuentran definidas.

Dodgers ocupa actualmente el primer lugar de la División Oeste con un promedio de .564, gracias a 88 victorias y 68 derrotas.

Muy cerca aparecen los Padres con un acumulado de .545, producto de 85 victorias y 71 caídas. La diferencia, por ahora, es de apenas tres juegos a favor de los angelinos.

San Diego es el único club con aspiraciones reales al título divisional, debido a que Arizona Diamondbacks (.506) y San Francisco Giants (.494) únicamente pueden pelear por una clasificación vía comodín.

Tanto Padres como Dodgers han disputado 156 partidos, lo que significa que restan seis encuentros para cada novena.

Bajo este panorama, el conjunto de Los Ángeles puede darse el lujo de perder hasta la mitad de esos juegos y mantener opciones firmes de quedarse con el campeonato. El caso es distinto para San Diego, que necesita prácticamente un cierre perfecto para revertir la diferencia.

Tonight’s Photo of the Game presented by Daiso. pic.twitter.com/q8vF5FnAm2 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 21, 2025

El calendario de cierre de los Dodgers no será sencillo; deberán enfrentar a Arizona Diamondbacks y Seattle Mariners, dos equipos que se juegan su clasificación a playoffs y el título de sus divisiones, respectivamente. Esto le representa un desafío complejo en el tramo final de la campaña.

En cuanto a Padres, el cierre tampoco es sencillo, aunque podría ser ligeramente más accesible. Su camino incluye una serie frente a los Milwaukee Brewers, campeones ya proclamados, que probablemente no utilicen a todas sus figuras titulares, pensando en llegar descansados a la postemporada.

Luego, San Diego se medirá también ante Arizona, un rival directo que todavía pelea por un cupo como comodín.

La definición del Oeste probablemente se traslade hasta el fin de semana, pues es difícil imaginar que los Dodgers barran a los D-Backs. Lo más probable es que el título divisional se decida en el penúltimo o último juego.

Sin embargo, si Los Ángeles logra ganar al menos dos partidos ante Arizona, será muy complicado que se le escape el campeonato.