Esto necesitan Los Ángeles Dodgers para ser campeones de División: será un cierre vibrante

Dodgers y Padres protagonizan el cierre de la División Oeste de la Liga Nacional.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

23 de septiembre de 2025, 2:10 a. m.
LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 19: Clayton Kershaw #22 of the Los Angeles Dodgers is congratulated by Dalton Rushing #68 as he is removed from the game during the fifth inning against the San Francisco Giants at Dodger Stadium on September 19, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Ronald Martinez/Getty Images)
Dramático cierre en la Liga Nacional, Dodgers y Padres pelean el Oeste hasta el último juego. | Foto: Getty Images

Cada vez quedan menos días de este mes de septiembre, lo que significa que la temporada regular de la MLB está llegando a su fin y dará paso a los emocionantes playoffs, donde se definirán los equipos que lucharán por la Serie Mundial.

A mitad de temporada regular parecía que Los Ángeles Dodgers se coronarían con anticipación en la División Oeste de la Liga Nacional, pero su desempeño cayó y entraron en una etapa de irregularidad que mantiene el campeonato de la zona pendiendo de un hilo.

Actualmente, el equipo californiano es perseguido de cerca por su eterno rival, San Diego Padres.

Por su parte, los de Los Ángeles ya aseguraron su clasificación a la postemporada, pues cuentan con un promedio que hace imposible que los demás aspirantes los superen en la tabla.

El equipo azul y blanco está protagonizando una de las definiciones más apasionantes de todas las Grandes Ligas, puesto que las otras dos divisiones ya se encuentran definidas.

Contexto: Esto debe hacer Cleveland Guardians para entrar a los playoffs de MLB

Dodgers ocupa actualmente el primer lugar de la División Oeste con un promedio de .564, gracias a 88 victorias y 68 derrotas.

Muy cerca aparecen los Padres con un acumulado de .545, producto de 85 victorias y 71 caídas. La diferencia, por ahora, es de apenas tres juegos a favor de los angelinos.

San Diego es el único club con aspiraciones reales al título divisional, debido a que Arizona Diamondbacks (.506) y San Francisco Giants (.494) únicamente pueden pelear por una clasificación vía comodín.

Tanto Padres como Dodgers han disputado 156 partidos, lo que significa que restan seis encuentros para cada novena.

Bajo este panorama, el conjunto de Los Ángeles puede darse el lujo de perder hasta la mitad de esos juegos y mantener opciones firmes de quedarse con el campeonato. El caso es distinto para San Diego, que necesita prácticamente un cierre perfecto para revertir la diferencia.

El calendario de cierre de los Dodgers no será sencillo; deberán enfrentar a Arizona Diamondbacks y Seattle Mariners, dos equipos que se juegan su clasificación a playoffs y el título de sus divisiones, respectivamente. Esto le representa un desafío complejo en el tramo final de la campaña.

En cuanto a Padres, el cierre tampoco es sencillo, aunque podría ser ligeramente más accesible. Su camino incluye una serie frente a los Milwaukee Brewers, campeones ya proclamados, que probablemente no utilicen a todas sus figuras titulares, pensando en llegar descansados a la postemporada.

Luego, San Diego se medirá también ante Arizona, un rival directo que todavía pelea por un cupo como comodín.

La definición del Oeste probablemente se traslade hasta el fin de semana, pues es difícil imaginar que los Dodgers barran a los D-Backs. Lo más probable es que el título divisional se decida en el penúltimo o último juego.

Sin embargo, si Los Ángeles logra ganar al menos dos partidos ante Arizona, será muy complicado que se le escape el campeonato.

Así, la División Oeste de la Liga Nacional promete un final de temporada vibrante y con tintes dramáticos, en un mano a mano entre Dodgers y Padres que puede marcar la pauta de lo que vendrá en los playoffs.

