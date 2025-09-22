La última semana sacude la MLB: estos equipos pelean a muerte en la Liga Nacional

Cada vez quedan menos días de este mes de septiembre, lo que significa que la postemporada de las Grandes Ligas está más cerca y la temporada regular se encuentra en sus últimos instantes.

En este panorama, ya hay equipos que definieron su clasificación tras proclamarse campeones de división, como Philadelphia Phillies y Milwaukee Brewers.

También existen casos de franquicias que, debido a su buen desempeño, ya tienen un promedio que les garantiza pasar al menos como comodines. Ese es el caso de Los Ángeles Dodgers, Chicago Cubs y Toronto Blue Jays.

Con este escenario, la Liga Nacional parece estar más definida en cuanto a los clasificados a la postemporada, considerando que solo restan dos cupos.

Actualmente esos puestos los ocupan San Diego Padres —como segundo comodín— y un empate entre New York Mets y Cincinnati Reds por el último boleto. La lucha por el comodín final está tan reñida que cada serie de esta semana puede cambiar el destino de los equipos involucrados.

Las series clave de esta semana en la Liga Nacional son:

New York Mets vs. Chicago Cubs/Miami Marlins

El equipo de la Gran Manzana, que hace unas semanas parecía favorito para avanzar como comodín, ha mostrado una irregularidad preocupante que lo tiene al borde de la eliminación.

Deberán enfrentar del martes 22 al jueves 25 de septiembre a Cubs, que si bien ya aseguraron su paso a los playoffs, no pueden confiarse. Los de Chicago tienen el mismo promedio que los Dodgers, lo que les obliga a mantener la competitividad para no perder el primer puesto de los comodines.

La ventaja de los Mets es que luego enfrentarán a Marlins, un equipo que aún conserva mínimas opciones matemáticas de clasificar. Sin embargo, si llegan eliminados para el fin de semana, podrían enfrentar a los de Nueva York con la moral baja.

That's a dub 🤘 pic.twitter.com/Gk2eSqV6BH — San Diego Padres (@Padres) September 14, 2025

San Diego Padres vs. Milwaukee Brewers/Arizona Diamondbacks

El conjunto californiano cuenta con una buena ventaja respecto a sus perseguidores por el segundo comodín. Con apenas dos triunfos en los seis juegos restantes, confirmarían su pase a la postemporada.

La verdadera lucha de Padres está en el título del Oeste, donde está tres partidos por debajo de los Dodgers.

El duelo contra Brewers, mejor equipo de la temporada regular, puede ser decisivo. Aunque Milwaukee podría reservar figuras de cara a playoffs, no será un rival sencillo.

Posteriormente, San Diego se enfrentará a los Diamondbacks, un equipo silencioso pero peligroso, que está a solo un partido de poder quedarse con el último comodín.

Los Ángeles Dodgers vs. Arizona Diamondbacks/Seattle Mariners

Dodgers mantiene una ventaja que podría ser suficiente para proclamarse campeones, algo vital al cierre de campaña con seis juegos como visitantes.

Sus primeros tres partidos serán en Phoenix contra D-Backs, que aún buscan mantenerse con vida en la clasificación. Luego viajarán a Seattle, donde enfrentarán a los Mariners en un cierre vibrante.

La serie entre Seattle y Los Ángeles podría definir al campeón del Oeste de ambas ligas. Actualmente, los dos equipos lideran con tres juegos de ventaja sobre sus perseguidores, pero si no responden bien en sus primeras series, los últimos enfrentamientos serán definitivos.

Cincinnati Reds Vs. Pittsburgh Pirates/Pittsburgh Pirates

Los de Ohio ingresaron a la disputa por el último cupo de comodines en la liga hace relativamente poco, en parte debido al bajón de rendimiento de Mets.

Tienen una gran ventaja frente a los de Nueva York, puesto que no deberán enfrentarse a equipos que estén disputando un cupo a los playoffs en este cierre de temporada regular.

Por lo que puede que no sean partidos muy atractivos, pero en definitiva son encuentros que se robarán las miradas de los fanáticos, puesto que se podría dar un cambio de último minuto en los clasificados.