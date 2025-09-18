Dodgers anuncia lo peor: esta será la novedad desde el montículo para los playoffs

El emblemático lanzador de Los Ángeles Dodgers, Clayton Kershaw, de 37 años, anunció este jueves, 18 de septiembre, que se retirará al término de la actual temporada de las Grandes Ligas.

La propia franquicia angelina confirmó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales, donde destacó el legado de Kershaw, pieza fundamental en los dos títulos de Serie Mundial obtenidos por el equipo en 2020 y 2024. A nivel individual, el pitcher fue tres veces ganador del prestigioso Premio Cy Young, que otorga la MLB al mejor lanzador de cada temporada.

El pelotero nacido en Dallas, Texas, tiene previsto subir al montículo del Dodger Stadium el viernes 19 de septiembre, en lo que será su última apertura de la temporada regular y, probablemente, de su carrera profesional.

Mark Walter, propietario de Dodgers, felicitó al jugador “por una carrera fabulosa” y expresó su gratitud por “tantos momentos de alegría” que le regaló a la organización. Además, subrayó que su trayectoria lo coloca entre los peloteros más grandes en la historia reciente de la franquicia.

Todo apunta a que Kershaw se convertirá en miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, lugar al que recientemente ingresó el colombiano Edgar Rentería.

Kershaw solo jugo para Dodgers. | Foto: Getty Images

El zurdo dejará el diamante tras completar su temporada número 18, con un balance de alrededor de 222 victorias y cerca de 3.000 ponches, números que avalan su grandeza.

“Estoy agradecido de haber podido estar aquí por tanto tiempo”, comentó en julio durante una entrevista con MLB Network. “No importan las circunstancias, realmente estoy muy agradecido, es algo muy especial”.

Su dura etapa con las lesiones

La temporada 2024 fue complicada para Kershaw, puesto que diferentes lesiones lo mantuvieron al ras del diamante en varios encuentros. Sin embargo, en la presente temporada evidenció un resurgir con marca de 10-2 en 20 aperturas y una efectividad de 3.53.

Este rendimiento fue clave en la campaña de unos Dodgers que buscan repetir el título de Serie Mundial, de la mano del gigante japones Shohei Ohtani como figura principal.

El camino de Kershaw en las Grandes Ligas comenzó en 2008, cuando fue elegido en el draft por Dodgers como séptima selección general, proveniente de la preparatoria Highland Park en Dallas. Desde sus primeros pasos en la liga mostró un talento sobresaliente que lo catapultó como estrella en ascenso al año siguiente.

En 2011 fue convocado por primera vez al Juego de Estrellas y recibió su primer Premio Cy Young como mejor lanzador de la Liga Nacional. Repitió la hazaña en 2013 y 2014, consolidándose como el pitcher más dominante de su generación.

Entre 2011 y 2014 lideró las Grandes Ligas en promedio de carreras limpias y en 2014 se convirtió en el segundo lanzador en la historia en recibir el galardón de Jugador Más Valioso (MVP).

No obstante, las lesiones marcaron varios pasajes de su trayectoria. En 2016 sufrió una dolencia en la espalda que lo mantuvo fuera por un largo tiempo. Pese a ello, regresó con fuerza para guiar a los Dodgers al título de la Liga Nacional en 2017 y, tres años más tarde, lograr la gloria en la Serie Mundial de 2020.