El próximo sábado 20 y domingo 21 de septiembre será el penúltimo fin de semana de la temporada regular de la MLB, una etapa decisiva donde muchos equipos definirán su participación en los playoffs, mientras que otros se despedirán del diamante hasta el próximo año.

Los Angeles Dodgers vs. San Francisco Giants

Una de las series más llamativas enfrentará a dos equipos del Oeste de la Liga Nacional. Gigantes buscan un cupo vía comodín, plaza que actualmente ocupa New York Mets.

Metropolitanos poseen un promedio de .516, mientras que San Francisco cuenta con .500, lo que mantiene vivas sus posibilidades, aunque mínimas. El equipo naranja sabe que no tiene margen de error y seguramente lo dará todo en esta serie clave.

San Diego Padres y Los Ángeles Dodgers están en una disputa por el campeonato. | Foto: Getty Images

Por su parte, los Dodgers tienen apenas 2.5 juegos de ventaja sobre los San Diego Padres, por lo que el título de la división aún está en disputa. Esta serie puede ser determinante para que la novena angelina defina su futuro inmediato en la recta final de la campaña.

San Diego Padres vs. Chicago White Sox

La situación de los Padres es compleja, pues su clasificación a playoffs todavía no está asegurada. Aunque las Medias Blancas no representan una amenaza directa en este momento, San Diego no puede permitirse tropiezos.

La presión aumenta porque, tras esta serie, Padres deberá enfrentar a Milwaukee Brewers, el mejor equipo de toda la MLB. Por ello, este fin de semana necesitan barrer a White Sox para recortar la diferencia con Dodgers y llegar con opciones reales al cierre del calendario.

Houston Astros vs. Seattle Mariners

En el Oeste de la Liga Americana se vivirá una de las series más emocionantes. Tanto Astros como Marineros promedian .549, lo que los mantiene empatados en la primera casilla.

Houston Astros perdió su ventaja respecto a Seattle Mariners. | Foto: Getty Images

Este enfrentamiento directo será vital para ambos equipos, puesto que el ganador de los tres juegos tomará ventaja de cara a los últimos seis compromisos de la temporada regular.

Estos tres enfrentamientos no solo serán cruciales para definir el liderato de la división, de igual forma marcarán el camino de ambos equipos de cara a la postemporada.

Otras series decisivas

El panorama también es vibrante para Cleveland Guardians, quienes se medirán a Minnesota Twins mientras observan de cerca lo que ocurra en la serie entre Boston Red Sox y Tampa Bay Rays. Boston mantiene por ahora el cupo a las finales, pero sus números son muy cercanos a los de Cleveland, lo que deja abierta la disputa.