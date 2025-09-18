Suscribirse

Deportes

Series clave de cara a los playoffs que se disputarán este fin de semana en Grandes Ligas

El penúltimo fin de semana de la MLB definirá cupos cruciales a la postemporada.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

19 de septiembre de 2025, 1:03 a. m.
PHILADELPHIA, PA - AUGUST 30: Trea Turner #7 of the Philadelphia Phillies is showered in a Gatorade bath to celebrate a win after the game between the Atlanta Braves and the Philadelphia Phillies at Citizens Bank Park on Saturday, August 30, 2025 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Denis Kennedy/MLB Photos via Getty Images)
Philadelphia Phillies es el primer campeón divisional. | Foto: MLB Photos via Getty Images

El próximo sábado 20 y domingo 21 de septiembre será el penúltimo fin de semana de la temporada regular de la MLB, una etapa decisiva donde muchos equipos definirán su participación en los playoffs, mientras que otros se despedirán del diamante hasta el próximo año.

Los Angeles Dodgers vs. San Francisco Giants

Una de las series más llamativas enfrentará a dos equipos del Oeste de la Liga Nacional. Gigantes buscan un cupo vía comodín, plaza que actualmente ocupa New York Mets.

Metropolitanos poseen un promedio de .516, mientras que San Francisco cuenta con .500, lo que mantiene vivas sus posibilidades, aunque mínimas. El equipo naranja sabe que no tiene margen de error y seguramente lo dará todo en esta serie clave.

Según un comunicado oficial, “esta mañana, agentes de inmigración llegaron al estadio y solicitaron permiso para acceder a los estacionamientos".
San Diego Padres y Los Ángeles Dodgers están en una disputa por el campeonato. | Foto: Getty Images

Por su parte, los Dodgers tienen apenas 2.5 juegos de ventaja sobre los San Diego Padres, por lo que el título de la división aún está en disputa. Esta serie puede ser determinante para que la novena angelina defina su futuro inmediato en la recta final de la campaña.

San Diego Padres vs. Chicago White Sox

La situación de los Padres es compleja, pues su clasificación a playoffs todavía no está asegurada. Aunque las Medias Blancas no representan una amenaza directa en este momento, San Diego no puede permitirse tropiezos.

La presión aumenta porque, tras esta serie, Padres deberá enfrentar a Milwaukee Brewers, el mejor equipo de toda la MLB. Por ello, este fin de semana necesitan barrer a White Sox para recortar la diferencia con Dodgers y llegar con opciones reales al cierre del calendario.

Houston Astros vs. Seattle Mariners

En el Oeste de la Liga Americana se vivirá una de las series más emocionantes. Tanto Astros como Marineros promedian .549, lo que los mantiene empatados en la primera casilla.

HOUSTON, TEXAS - SEPTEMBER 03: Jeremy Peña #3 of the Houston Astros reacts after hitting an RBI single in the eighth inning against the New York Yankees at Daikin Park on September 03, 2025 in Houston, Texas. (Photo by Houston Astros/Getty Images)
Houston Astros perdió su ventaja respecto a Seattle Mariners. | Foto: Getty Images

Este enfrentamiento directo será vital para ambos equipos, puesto que el ganador de los tres juegos tomará ventaja de cara a los últimos seis compromisos de la temporada regular.

Estos tres enfrentamientos no solo serán cruciales para definir el liderato de la división, de igual forma marcarán el camino de ambos equipos de cara a la postemporada.

Contexto: Así funciona la clasificación para los playoffs de la MLB en esta temporada 2025

Otras series decisivas

El panorama también es vibrante para Cleveland Guardians, quienes se medirán a Minnesota Twins mientras observan de cerca lo que ocurra en la serie entre Boston Red Sox y Tampa Bay Rays. Boston mantiene por ahora el cupo a las finales, pero sus números son muy cercanos a los de Cleveland, lo que deja abierta la disputa.

El cierre del campeonato promete fuertes emociones para los aficionados, con series que pueden cambiar el destino de varias franquicias. Sin embargo, no todo será alegría, debido a que también habrá eliminaciones dolorosas que dejarán fuera de la contienda a equipos que lucharon hasta el final.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Senado de EE. UU. aprueba el “Día Nacional del Recuerdo” por la muerte de Charlie Kirk

2. Gustavo Petro vaticina que Katherine Miranda hundirá la reforma tributaria y le lanza advertencia: “Ya verás en el 2027”

3. Presidente Petro tiene 48 horas para eliminar publicación en la que señaló a la ANDI de destruir su Gobierno

4. En firme la elección del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, por decisión del Consejo de Estado

5. Desfile de testigos en proceso contra Martha Peralta y Julio Elías Chaguí por caso UNGRD; exasesora de Ricardo Bonilla hablará

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MLBLas Grandes LigasGrandes Ligas de BéisbolYankees de Nueva YorkLos Ángeles Dodgers

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.