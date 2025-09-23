Suscribirse

Blue Jays y Red Sox disputan un título que aún no está escrito: tensión máxima en la MLB

Los dos equipos jugaron el primer juego de una serie clave, ante más de 80 mil personas.

24 de septiembre de 2025, 2:55 a. m.
Toronto Blue Jays y Boston Red Sox luchan por el título de la División Este de la Liga Americana. | Foto: Getty Images

La serie entre Toronto Blue Jays y Boston Red Sox será una de las más determinantes en la definición del título de la División Este de la Liga Americana. Los encuentros se llevarán a cabo en el Rogers Centre de Canadá, escenario de un enfrentamiento cargado de tensión y expectativa.

Los locales llegaban a esta serie con una ventaja de dos juegos sobre New York Yankees y cinco sobre los Red Sox. Con apenas seis partidos restantes en la temporada regular, el ganador de esta serie podría convertirse en el gran favorito para quedarse con la división.

El duelo no tardó en encenderse. En la parte alta de la segunda entrada, Boston tomó la delantera gracias a un sencillo de Nathaniel Lowe que permitió a Masataka Yoshida cruzar el plato y poner el marcador 1 a 0.

La reacción canadiense se demoró, pero llegó en la cuarta entrada cuando, tras un rodado de Andrés Giménez para out forzado, Nathan Lukes logró anotar la carrera del empate 1 a 1.

El encuentro reflejaba perfectamente la situación actual de ambos equipos, una igualdad en el campo y aspiraciones distintas fuera de él. Blue Jays buscan a toda costa el título divisional, para lo cual necesitan al menos cuatro victorias en los seis juegos restantes, mientras que Boston apunta a conseguir un lugar vía comodín.

Sin embargo, esa paridad se rompió de inmediato. En la parte alta de la sexta entrada, Lowe volvió a ser protagonista con un sencillo que permitió a Romy González poner el 2 por 1 a favor de los visitantes. La ofensiva de Boston siguió activa y Carlos Narváez, con un doble oportuno, impulsó a Lowe y Wilyer Abreu para ampliar la diferencia a 4 a 1.

El marcador se mantuvo desde entonces, dejando la victoria en manos de los Red Sox, que redujeron a cuatro la ventaja del equipo canadiense en la clasificación.

El resultado dejó un panorama mucho más apretado en la División Este, donde Yankees aparecen como los grandes beneficiados gracias a su triunfo sobre Chicago White Sox, que los coloca a tan solo un juego de igualar a Toronto.

Esta combinación de resultados encendió aún más la lucha en la parte alta de la división. Toronto, que parecía tener bajo control el liderato, ahora enfrenta una presión enorme.

Boston aún conserva esperanzas de pelear el primer puesto, pero sobre todo apunta a consolidarse en la zona de comodines, donde cada victoria es oro puro.

La verdadera prueba para los Blue Jays llegará en los próximos dos enfrentamientos de la serie. Si no logran imponerse como locales, podrían comprometer seriamente sus aspiraciones de quedarse con el título divisional.

Contexto: La última semana sacude la MLB: estos equipos pelean a muerte en la Liga Nacional

La cita es el próximo miércoles 24 de septiembre nuevamente en el Rogers Centre, donde los fanáticos esperan que su equipo despierte ofensivamente y recupere el terreno perdido.

El desenlace de esta serie puede ser un punto de inflexión en la temporada, no solo para Toronto y Boston, sino también para unos Yankees que ven cómo se abre una oportunidad inmejorable de dar un golpe en la recta final.

Noticias relacionadas

Las Grandes LigasGrandes Ligas de BéisbolMLBserie mundial

