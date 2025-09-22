Le resta poco más de una semana a este mes de septiembre que, como es habitual, marcará el final de la temporada regular de la MLB y el inicio de la postemporada, tramo en el que comienza el camino hacia la anhelada Serie Mundial.

Mientras que en la Liga Nacional ya se definieron dos campeones y se clasificaron dos equipos por la vía del comodín, en la Liga Americana apenas se confirmó el primer noveno vía comodín y ninguna división se ha definido.

Por esa razón, estas son las series más importantes en la última semana de la temporada regular:

Ticket = PUNCHED 🎟️



We're going to the #Postseason! pic.twitter.com/8QWXsLjSSv — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 21, 2025

Toronto Blue Jays vs. Boston Red Sox/Tampa Bay Rays

El caso de Toronto Blue Jays es particular. El equipo canadiense acumula un sólido .577 gracias a 90 victorias y 66 derrotas, lo que le da el tercer mejor promedio de todas las Grandes Ligas y lo convirtió en el primer clasificado a playoffs de la Liga Americana.

Sin embargo, está en una zona complicada como la División Este, donde los históricos New York Yankees y Boston Red Sox no dan nada por perdido y han luchado sin cesar por el título divisional.

Aunque Toronto lideró gran parte de la temporada, aún no logra consolidar el campeonato, y con una serie frente a Boston y apenas dos juegos de diferencia sobre Yankees, deberá dar lo mejor de sí para mantener la cima.

Si los Blue Jays salen vencedores contra los Red Sox, la serie ante Tampa Bay podría convertirse en un mero trámite, aunque no deja de ser un rival peligroso.

Detroit Tigers vs. Cleveland Guardians/Boston Red Sox

Los de Detroit fueron durante varias semanas el mejor equipo de la MLB, pero entraron en una caída libre. Han perdido casi toda la ventaja frente a sus perseguidores, los Cleveland Guardians, y actualmente lideran la División Central con apenas un juego de diferencia, además de haber perdido nueve de sus últimos diez partidos.

Su calendario final luce exigente; tres juegos frente a un rival directo y otros tres ante un equipo que también define su clasificación en las últimas fechas. Tigers deberá mostrar su mejor nivel si quiere quedarse con el título divisional.

En cuanto a los Red Sox, el panorama no es más sencillo. Tienen un calendario complejo frente a dos rivales que necesitan ganar para proclamarse campeones.

Boston cuenta con solo un juego de ventaja sobre sus perseguidores, que aspiran a los últimos dos boletos vía comodín. No tienen margen de error, si quieren postemporada en Fenway Park deberán ganar más de la mitad de sus partidos restantes.

Seattle Mariners vs. Colorado Rockies/Los Ángeles Dodgers

Los de Seattle tienen un cierre interesante. Marchan al frente en el Oeste de la Americana con una ventaja de tres juegos sobre los Houston Astros.

Su primer rival es Colorado Rockies, el peor equipo de la MLB, por lo que una barrida prácticamente definiría el campeonato divisional.

Pero si no logran asegurar ante Colorado, se verán obligados a jugarse la vida contra Dodgers, un rival que tampoco tiene margen de error y que podría convertir la serie en un cruce decisivo para dos divisiones al mismo tiempo.

Otras series a seguir:

Appreciation post for the best fans in the world 🤘#BuiltForThis x @SeatGeek pic.twitter.com/p4Da05jm2O — Houston Astros (@astros) September 22, 2025

Cleveland Guardians vs. Texas Rangers

Houston Astros vs. Atlanta Braves/Los Ángeles Angels

Estas series podrían ganar relevancia dependiendo de los resultados negativos que obtengan los equipos protagonistas mencionados anteriormente.