El camino que debe seguir Toronto Blue Jays para ser campeón: su ventaja es mínima

Toronto Blue Jays es uno de los equipos más sólidos de toda la temporada regular y recientemente se convirtió en el primer clasificado a los playoffs de la Liga Americana.

Con apenas días restantes en el calendario, el equipo canadiense busca cerrar con fuerza para asegurar el título de la División Este.

El conjunto acumula un promedio de .577, producto de 90 victorias y 66 derrotas, lo que lo coloca como el tercer mejor equipo de todas las Grandes Ligas. El problema para Toronto es que compite en una de las divisiones más difíciles, donde también están equipos de primer nivel como los New York Yankees y Boston Red Sox, que aún sueñan con arrebatarle el campeonato.

Con solo seis partidos restantes, Blue Jays tendrá que mostrar su mejor nivel para proclamarse campeón divisional y llegar a la postemporada con el envión de haber dominado a dos de sus rivales históricos.

Actualmente, las aspiraciones de los principales contendientes son las siguientes:

New York Yankees no descarta el título. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

New York Yankees:

Los Bombarderos del Bronx ocupan la segunda posición de la División Este, con un promedio de .564 gracias a 88 triunfos y 68 derrotas. La diferencia con los Blue Jays es de apenas dos juegos, lo que los convierte en la verdadera amenaza al título.

Boston Red Sox:

El histórico equipo de Massachusetts se mantiene con una posibilidad mínima de ser campeón. Su promedio de .545, con 85 victorias y 71 derrotas, lo tiene a cinco juegos de Toronto. Aunque el panorama es complicado, matemáticamente aún conservan opciones.

Restan cinco cupos a los playoffs de la Liga Americana. | Foto: Getty Images

Calendario decisivo:

Toronto tiene enfrente dos series determinantes. La primera será ante Boston Red Sox, con tres juegos del martes 23 al jueves 25 de septiembre en el Rogers Centre de Toronto. Si los Blue Jays logran dos victorias en esta serie, prácticamente eliminarán a los Medias Rojas de la lucha por el campeonato divisional.

La segunda y última serie de la temporada también será en Canadá, frente a Tampa Bay Rays. Aunque el equipo de Florida ya no tiene aspiraciones de clasificar a la postemporada, no dejará de ser un rival incómodo que podría complicar los planes de los canadienses.

La clave para Toronto será la regularidad:

Yankees necesita ganar sus seis partidos para seguir con vida, mientras que los Blue Jays solo requieren mantener el nivel que los ha hecho destacar como el mejor equipo de la Liga Americana y el tercero de toda la MLB.