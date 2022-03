Atalanta pegó primero en los octavos de final de la Europa League gracias a Muriel

El delantero colombiano Luis Fernando Muriel fue la máxima figura este jueves del Atalanta, en el juego ante Bayern Leverkusen por la ida de los octavos de final de la Europa League. El cafetero impuso su casta dentro del terreno de juego anotando doblete y dándole la victoria a los suyos por 3-2 sobre los teutones.

Y es que el nacido en Santo Tomás respondió de la mejor manera en esta jornada, a pesar que su técnico Gian Piero Gasperini no haya dado su mejor panorama sobre él en la previa. “Para mí, no hay problema. Muriel siempre es un tipo positivo. A veces hace bien su papel, a veces no tanto. Pero es realmente un tipo positivo”.

“No todas las temporadas son iguales. Ha tenido algunas lesiones que le afectaron, pero la temporada no ha terminado, quedan dos meses que también son los más importantes”, agregó el entrenador en charla con Sky Sports.

Así las cosas, las acciones de juego que tuvieron lugar en el estadio del Atalanta arrancaron con un gran susto para los locales, pues en los primeros minutos los visitantes se fueron adelante con un impecable remate del chileno Charles Aránguiz (1-0).

Después del gol en contra, el protagonismo de Muriel empezó a relucir. En primera instancia, el atacante de Santo Tomás asistió a su compañero Malinovsky, que tras un pase preciso del cafetero definió de manera certera para poner la igualdad en el marcador.

Dos minutos más tarde, Atalanta tomó ímpetu y, de la mano de Muriel, se fue adelante en el marcador, parcialmente. En esta oportunidad, el futbolista ucraniano, autor de la primera anotación, asistió a Muriel, quien se abrió paso para definir de manera rasante, dejando al portero rival sin posibilidades y así poner el 2-1 parcial.

Mire la primera anotación del colombiano

Muriel gol y pasegol hoy en los primeros 24 minutos en que Atalanta remontó y le gana 2 a 1 al Bayer Leverkusen pic.twitter.com/FFUoI713MW — SolodeportesColombia (@solodeportesco) March 10, 2022

El colombiano no se detuvo para la segunda parte en el juego ante Bayern Leverkusen. Recién empezados los últimos 45 minutos, nuevamente Muriel se reportó en el marcador.

Sobre el minuto 5, Muriel recibió un balón dentro del área, que controló para luego voltearse y definir certeramente al palo de la mano izquierda del golero del equipo visitante.

Video del segundo gol

⚽ Nuevamente se juntan Ruslan Malinovskyi y Luis Muriel para un golazo del colombiano que ya tiene un doblete contra Bayer Leverkusen por #UEL.



Un jueves muy colombiano. 🇨🇴pic.twitter.com/kXH92Ucb5t — Colombia Analytics (@Colanalytics) March 10, 2022

Con la ventaja a su favor, Atalanta quiso alargar su ventaja sobre su rival para llegar al encuentro de vuelta más tranquilo, pero la figura del portero Hradecky ahogó el cuarto gol y el que sería el tercero de Muriel en su cuenta personal.

Leverkusen llevó las riendas del juego y llegó al descuento sobre el minuto 63 con un gol de Moussa Diaby. El volante tomó un balón sobre el borde del área para luego disparar y batir las manos del portero Musso. Este gol caía como un bálsamo para los visitantes, ante la fuerte presión del local.

Con la ventaja a su favor, Atalanta aguardará para el juego de vuelta, el cual se llevará a cabo el próximo 17 de marzo a las 12:45 p. m. (hora colombiana).

Programación y resultados juegos de ida Europa League

Miércoles

Oporto (POR) 0 Lyon (FRA) 1

Gol: Lucas Paquetá

Betis (ESP) 1 Eintracht Frankfurt (GER) 2

Goles: Nabil Fekir (Betis); Kostic y Kamada (Eintracht Frankfurt)

Jueves

Sevilla (ESP) 1-0 West Ham (ENG)

Gol: Munir

Glasgow Rangers (SCO) 3-0 Estrella Roja de Belgrado (SRB)

Goles: James Tavernier, Alfredo Morelos y Leon Balogun.

Sporting de Braga (POR) 1-0 Mónaco (FRA)

Gol: Abel Ruíz

Atalanta (ITA) 3-2 Bayer Leverkusen (GER)

Goles: Luis Fernando Muriel (2), Malinovskiy (Atalanta) y Charles Aránguiz, Moussa Diaby (Bayern Leverkusen)

FC Barcelona (ESP) 0-0 Galatasaray (TUR)