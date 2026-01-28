Deportes

Atlético Bucaramanga y Dimayor se pronuncian por hincha muerto en Cúcuta: enviaron mensaje a la familia

Por medio de redes sociales, tanto el club como la entidad más importante del FPC se solidarizaron con los familiares de Camilo Andrés Rojas, hincha fiel del Club Atlético Bucaramanga.

Redacción Deportes
28 de enero de 2026, 5:54 p. m.
Atlético Bucaramanga y Dimayor lamentaron la muerte del hincha, Camilo Rojas, en Cúcuta
Atlético Bucaramanga y Dimayor lamentaron la muerte del hincha, Camilo Rojas, en Cúcuta Foto: @ABucaramanga / A.P.I. y Dimayor

Un hincha murió y otras cinco personas resultaron heridas en enfrentamientos entre barras de fútbol después de un partido en la ciudad colombiana de Cúcuta, informó el miércoles la policía.

Los fanáticos del Cúcuta Deportivo y su clásico rival Atlético Bucaramanga chocaron en los alrededores del estadio luego del encuentro disputado el martes por la liga local.

El hincha fallecido fue atacado con un arma blanca, según dijo en un video un mando de la policía de Cúcuta. Medios locales aseguran que la víctima era un seguidor del club visitante.

Para este partido, que terminó 2-2, el ingreso al estadio de la barra del Atlético Bucaramanga estaba prohibido para evitar altercados.

