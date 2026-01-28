Atlético Bucaramanga y Dimayor se pronuncian por hincha muerto en Cúcuta: enviaron mensaje a la familia

Un hincha murió y otras cinco personas resultaron heridas en enfrentamientos entre barras de fútbol después de un partido en la ciudad colombiana de Cúcuta, informó el miércoles la policía.

Los fanáticos del Cúcuta Deportivo y su clásico rival Atlético Bucaramanga chocaron en los alrededores del estadio luego del encuentro disputado el martes por la liga local.

#Noticia🔴 | Un hombre murió tras resultar herido con arma cortopunzante en hechos de violencia registrados luego del partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga, en inmediaciones del estadio General Santander. El caso ocurrió hacia las 6:30 p. m. en el barrio La… pic.twitter.com/9PTczkuqpt — Canal TRO (@CanalTRO) January 28, 2026

El hincha fallecido fue atacado con un arma blanca, según dijo en un video un mando de la policía de Cúcuta. Medios locales aseguran que la víctima era un seguidor del club visitante.

Para este partido, que terminó 2-2, el ingreso al estadio de la barra del Atlético Bucaramanga estaba prohibido para evitar altercados.

Entre los heridos hay tres policías, según dijo a la AFP una fuente de la institución.

Bucaramanga y Dimayor lo lamentan

En una extensa misiva compartida a través de redes sociales, el cuadro leopardo lamentó lo sucedido y dedicó unas sentidas palabras a los familiares del hincha fallecido.

“El Club Atlético Bucaramanga informa a su hinchada, a los medios de comunicación y a la opinión pública que rechaza de manera contundente y enfática los hechos de violencia registrados el día de ayer en el estadio General Santander, los cuales atentan contra los valores del deporte y enlutan al fútbol colombiano”, recriminaron.

“Como institución, lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestro más sincero pésame y solidaridad a la familia y seres queridos de Camilo Andrés Rojas, hincha fiel del Club Atlético Bucaramanga, quien acompañó con orgullo y pasión a nuestro equipo de manera constante, incluso en competencias internacionales como la Copa Libertadores. Extendemos también nuestro acompañamiento a quienes resultaron heridos y a todos los afectados por estos dolorosos acontecimientos", fue el mensaje a los familiares del aficionado.

Como institución activa del FPC, el cuadro santandereano hizo: “un llamado urgente a promover el fútbol en paz, al diálogo, la tolerancia y al comportamiento responsable dentro y fuera de los escenarios deportivos”.

Tolima imparable, Medellín en crisis y clásico manchado por la violencia: así va la tabla de la Liga Betplay

“Reiteramos nuestro compromiso con los valores del deporte, el juego limpio y la convivencia pacífica, e invitamos a toda la comunidad futbolera a rechazar de manera contundente cualquier manifestación de violencia, reafirmando desde el Club Atlético Bucaramanga nuestro propósito de seguir construyendo un fútbol en paz, basado en el respeto, la convivencia y la unión, para que los estadios sigan siendo espacios seguros de encuentro familiar, pasión y orgullo deportivo”, completaron en busca de que cambien ese tipo de dinámicas.

Sumándose al reproche generalizado del balompié nacional, la entidad más importante también emitió una comunicación abierta en la que expresó su tristeza, así como su deseo de que no se presenten más hecho similares.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, en cabeza de su Presidente Carlos Mario Zuluaga Pérez, lamenta profundamente el fallecimiento de Camilo Andrés Rojas, hincha del Atlético Bucaramanga en el marco del partido disputado ante Cúcuta Deportivo”, iniciaron.

“La pérdida de una vida en el marco del deporte es absolutamente inaceptable. Este hecho doloroso enluta no solo a su familia y seres queridos, sino también a todo el Fútbol Profesional Colombiano. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad en este difícil momento”, extendieron los seres más cercanos del aficionado.

“Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia asociada al fútbol. Este deporte debe ser un espacio de encuentro, convivencia y respeto, nunca un escenario para el odio, la agresión o la intolerancia. Nada justifica que la pasión por unos colores termine en la pérdida de una vida. Q.E.P.D. Camilo Andrés Rojas", completaron.

*Con información de la AFP.