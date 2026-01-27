Deportes

Tolima imparable, Medellín en crisis y clásico manchado por la violencia: así va la tabla de la Liga Betplay

Comenzó la tercera fecha de la Liga Betplay con el clásico Cúcuta vs. Bucaramanga y el partido Medellín vs. Tolima como sus máximos atractivos del día.

William Horacio Perilla Gamboa

28 de enero de 2026, 3:38 a. m.
Medellín vs. Tolima / Actos vandálicos en Cúcuta.
Medellín vs. Tolima / Actos vandálicos en Cúcuta. Foto: Fotos: Colprensa

Primer día de la tercera fecha de la Liga Betplay que confirmó el regreso de la violencia al fútbol colombiano, un empate con sabor a derrota del Independiente Medellín y el buen momento que vive el Deportes Tolima en el inicio de temporada. Hubo tres partidos, goles y un lamentable suceso que dejó a un hincha fallecido.

La jornada comenzó con el partido Cúcuta Deportivo vs. Atlético Bucaramanga en el estadio General Santander. Era el regreso del clásico de oriente al fútbol colombiano tras el ascenso del club cucuteño a primera división en este 2026. Pero todo el color quedó manchado por la violencia y el vandalismo hizo de las suyas, antes, durante y después del partido.

Hubo enfrentamientos entre hinchas y la policía tuvo que intervenir. En las redes sociales ruedan videos que muestran las peleas entre las barras y cómo dañan el comercio a los alrededores del estadio General Santander, a tal punto de registrar un uniformado herido y un fanático asesinado. Cúcuta y Bucaramanga empataron 2-2 tras el doblete de Jaime Peralta y goles de Luciano Pons y Kevin Londoño.

Atlético Bucaramanga vs. Cúcuta Deportivo.
Atlético Bucaramanga vs. Cúcuta Deportivo. Foto: Colprensa

A segunda hora (6:00 pm), las cámaras se colocaron en el estadio de Techo de Bogotá para el partido de Fortaleza con Llaneros de Villavicencio, que se fue arriba en el marcador tras un gol de penalti de Carlos Andrés Barreiro. En la agonía del compromiso, el local vio la luz en el 90+9′ tras un cobro desde los once pasos que ejecutó Andrés Arroyo para el 1-1 final. Llegó el turno para el compromiso del Deportes Tolima ante el DIM en el Atanasio Girardot.

Tolima está imparable en la tabla y Medellín ve la crisis

Con nueve jugadores por las expulsiones de Elan Ricardo y Yhorman Hurtado, Deportes Tolima de Lucas González, finalista en diciembre pasado, iba ganando hasta que en el minuto 69 el volante uruguayo Enzo Larrosa salvó al Independiente Medellín del desastre. Fue un 2-2 final en el Atanasio Girardot, en un compromiso en el que al DIM le tocó sufrir más de la cuenta para al menos sumar un punto cuando todo estaba perdido.

Tras el empate de Larrosa, hubo 20 minutos en los que el Medellín buscó el tercero para lograr su primera victoria en la Liga Betplay, pero el Tolima entró en una etapa defensiva que al local se le complicó superar.

Mientras el Medellín vive este empate como casi una derrota en condición de local luego de dos duras derrotas en las primeras fechas con el Pasto y Deportivo Cali, el ‘Pijao’ sigue invicto en la Liga Betplay con siete puntos tras dos victorias y el 2-2 en Antioquia.

