Bajas por lesión y tensión entre dirigentes e hinchas; así recibe Nacional a Millonarios

Hablar del enfrentamiento entre Atlético Nacional y Millonarios es referirse a un clásico de antaño. Sin embargo, este 11 de marzo traerá condimentos especiales.

Los dirigidos por Alberto Gamero, centran su atención principal en la Copa Libertadores y en clasificar a la siguiente fase en la casa de Atlético Mineiro el próximo 15 de marzo, después de haber empatado a un gol en el estadio Nemesio Camacho el Campín.

“Creo que se trabaja normal, no hay que cambiar, no es más que un juego. Seguro tiene una característica distinta, porque es un clásico, pero estos son los partidos que no preocupan porque generan una motivación especial”, dijo, Paulo Autuori, técnico de Nacional cuando le preguntaron si hay una preparación distinta teniendo en cuenta el rival.

Paulo Autuori bajando del bus de Atlético Nacional - Foto: Instagram @nacionaloficial

Por eso, los azules llegaron a territorio antioqueño con la mayoría de convocados juveniles. Entre los escogidos, los llamados a mostrar la experiencia y la casta son Álvaro Montero, Juan Carlos Pereira y Fernando Uribe.

Nacional, en cambio, tiene bajas por lesión, como Brahian Palacios, quien tiene una meniscoplastia en la rodilla derecha y deberá esperar 6 semanas para volver a entrenamientos.

Jhon Duque también enfrenta problemas en su rodilla con un esguince grado 2. Sergio Mosquera tiene una lesión muscular del recto anterior y el llamado a hacer goles este semestre no ha podido volver a jugar desde el 13 de febrero de 2023 por una lesión muscular en el isquiotibial.

Millonarios tiene una racha de cinco partidos sin perder en el Atanasio Girardot, tras dos victorias y tres empates. Eder Vergara, por su parte, impartirá justicia y en el VAR estará Jorge Guzmán.

“Nosotros pensamos en Liga, vamos a llevar un equipo competitivo, que ha tenido sus partidos juntos. Es sacar un buen resultado, tratar que el grupo tenga roce, ya tuvieron una opción contra Cali, Caldas y ahora contra Nacional. Se nos pondrá así, pues con fase de grupos tendremos partidos miércoles y no podemos tener a todo el plantel”, dijo Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, sobre la selección de la nómina con juveniles en su mayoría.

Alberto Gamero logra ser campeón como jugador y técnico de Millonarios - Foto: Captura @Dimayor

El encuentro se enmarca en la tensión entre hinchas verdolagas y el vicepresidente de la institución, Benjamín Romero, por su pasado en el equipo embajador. Su llegada a la institución dos veces ganadora de la Copa Libertadores ha generado amenazas incluso con panfletos fúnebres.

Para el juego de este sábado, válido por la jornada 8, no se admite la entrada de hinchada visitante. Por eso, los seguidores paisas aprovecharon la situación para emprender una campaña en la que se habla de la prohibición a Romero de ingresar al máximo escenario deportivo de la ciudad de Medellín, pues, según argumentan, es seguidor del azul de Bogotá.

Excelente noticia, Benjamin Romero no va poder ir al estadio, no queremos 🐔🐔🐔 dirigiendo Nacional. @LDSoficial https://t.co/0LtzvrQDml — BucaramangaVerdolaga (@LDSBGA_OFICIAL) March 8, 2023

O sea que Benjamín Romero no puede ir... Vea puesss



VAMOS NACIONAL https://t.co/augo2GcFrI — Alex (@Alexbta94) March 8, 2023

¿Cómo formarían los equipos?

Nacional: Kevin Mier; Andrés Román, Cristian Zapata, Juan Felipe Aguirre, Danovis Banguero; Nelson Palacio, Sebastián Gómez, Nelson Deossa, Dorlan Pabón, Yerson Candelo, Tomás Ángel. DT: Paulo Autuori.

Yerson Candelo marcó el gol que le dio el triunfo a Atlético Nacional. - Foto: Dimayor

Millonarios: Álvaro Montero; Israel Alba, Óscar Vanegas, Jorge Arias, Andrés Murillo Segura; Kliver Moreno, Juan Carlos Pereira, Nicolás Arévalo; Luis Paredes, Jader Valencia y Fernando Uribe. DT: Alberto Gamero.