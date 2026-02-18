Bayer Leverkusen silencia El Pireo: tormenta para Olympiacos en Champions

Este miércoles, 18 de febrero de 2026, y a partir de las 3:00 p.m. (hora colombiana), Olympiacos y Bayer Leverkusen jugaron por la ida de los playoffs en Champions League. Se trató de un partido parejo que acabó definiéndose solo hasta el segundo tiempo, por 2-0, a favor del Leverkusen.

A lo largo de la primera mitad, ambos equipos lo intentaron como podían. Las fallas de los delanteros, además de la concentración defensiva y las intervenciones de los guardametas, enviaron todo 0-0 al descanso.

Eso sí, hubo un susto. Dos jugadores de Olympiacos, Pirola y Retsos, tuvieron un choque entre sí que obligó a la entrada médica y hasta modificación posterior.

¡IMPACTANTE GOLPE! Pirola y Retsos, ambos jugadores de Olympiacos, se chocaron al ir a buscar la pelota en el partido ante Bayer Leverkusen.



Patrick Schick, el salvador de Bayer Leverkusen

Todo estaba trabado a los 60′, pero apareció el delantero Patrick Schick y puso a sonreír al Bayer Leverkusen. En ese minuto puso el 1-0 tras concretar con una definición formidable un contragolpe letal a favor de los suyos.

DE UN TACO FALLIDA LLEGÓ LA CONTRA Y EL GOLAZO: gran definición de Patrik Schick para el 1-0 parcial de Bayer Leverkusen a Olympiacos en la ida de los Playoffs de la #CHAMPIONSxESPN.



Y solo tres minutos después, el propio Patrick Schick cabeceó dentro del área, tras un tiro de esquina a favor del Leverkusen, y volvió a vencer al portero rival, Konstantinos Tzolakis. Era el 2-0 que silenció al estadio Georgios Karaiská.

DOBLETE DEL GOLEADOR EN UNA RÁFAGA: Patrik Schick ganó en la vía aérea para firmar el 2-0 de Bayer Leverkusen vs. Olympiacos.



Después, hubo más llegadas de ambos equipos, pero no fueron para nada fructíferas o traducidas en el marcador. Con ese 2-0, Bayer Leverkusen saca oro de Grecia y se marcha con ventaja para definir la llave en su casa.

¿Cuándo juegan la vuelta Bayer Leverkusen y Olympiacos?

El 24 de febrero de 2026, a partir de las 3:00 p.m. (hora colombiana), Bayer Leverkusen recibirá en su casa a Olympiacos por la vuelta de los playoffs en esta Champions. El que gane accederá a los octavos de final.

Olympiacos vs. Bayer Leverkusen: datos generales que dejó el partido de Champions

Marcador final : Olympiacos 0 - 2 Bayer Leverkusen

: Olympiacos 0 - 2 Bayer Leverkusen Fecha : 18 de febrero de 2026 - ida de las eliminatorias en Champions League.

: 18 de febrero de 2026 - ida de las eliminatorias en Champions League. Estadio : Georgios Karaiska (Pireo - Grecia)

: Georgios Karaiska (Pireo - Grecia) Alineaciones:

Olympiacos: Konstantinos Tzolakis; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Christos Mouzakitis, Santiago Hezze, Gelson Martins, Daniel Podence, Mehdi Taremi, Ayoub El Kaabi. DT: José Luis Mendilibar.

Bayer Leverkusen: Janis Blaswich; Jarell Quansah, Robert Andrich, Edmond Tapsoba; Lucas Vázquez, Exequiel Palacios, Aleix García Serrano, Alejandro Grimaldo; Ibrahim Maza, Ernest Poku, Patrik Schick. DT: Kasper Hjulmand.