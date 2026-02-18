Deportes

Bayer Leverkusen silencia El Pireo: tormenta para Olympiacos en Champions

El cuadro alemán toma ventaja para el partido de vuelta, que definirá en casa y ante su público.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
18 de febrero de 2026, 5:22 p. m.
Olympiacos contra Bayer Leverkusen por Champions.
Olympiacos contra Bayer Leverkusen por Champions. Foto: UEFA via Getty Images

Este miércoles, 18 de febrero de 2026, y a partir de las 3:00 p.m. (hora colombiana), Olympiacos y Bayer Leverkusen jugaron por la ida de los playoffs en Champions League. Se trató de un partido parejo que acabó definiéndose solo hasta el segundo tiempo, por 2-0, a favor del Leverkusen.

A lo largo de la primera mitad, ambos equipos lo intentaron como podían. Las fallas de los delanteros, además de la concentración defensiva y las intervenciones de los guardametas, enviaron todo 0-0 al descanso.

Eso sí, hubo un susto. Dos jugadores de Olympiacos, Pirola y Retsos, tuvieron un choque entre sí que obligó a la entrada médica y hasta modificación posterior.

Patrick Schick, el salvador de Bayer Leverkusen

Todo estaba trabado a los 60′, pero apareció el delantero Patrick Schick y puso a sonreír al Bayer Leverkusen. En ese minuto puso el 1-0 tras concretar con una definición formidable un contragolpe letal a favor de los suyos.

Deportes

Real Madrid brilla en Champions y Linda Caicedo es vital: les espera duro reto en cuartos

Deportes

Arsenal se complicó con el colero: así quedó la tabla de posiciones en Premier League

Deportes

Sorpresa en Champions: Bodø/Glimt le da el golpe a Inter de Milán y condiciona la vuelta

Deportes

Atlético de Madrid, de la alegría al sinsabor: Club Brujas lo baja de la nube en partidazo de Champions

Deportes

Noche de terror para dos colombianos: les cayó fulminante goleada por 6-1 en Champions League

Deportes

Gobierno de Estados Unidos le dio respuesta a James Rodríguez: confirman qué pasó con su visa

Deportes

El historial de peleas a puños y declaraciones ofensivas de Gianluca Prestianni, investigado por la UEFA por presunto racismo contra Vinícius Jr

Deportes

Real Madrid sufre más de la cuenta con Olympiacos y Mbappé hace historia en Champions: partido de 7 goles

Deportes

Histórico título para Olympiacos de la Conference League: primera consagración de los griegos en Europa

Deportes

Dos históricos de Europa se pelean por Rafael Santos Borré; uno ya hizo la primera oferta por el colombiano

Y solo tres minutos después, el propio Patrick Schick cabeceó dentro del área, tras un tiro de esquina a favor del Leverkusen, y volvió a vencer al portero rival, Konstantinos Tzolakis. Era el 2-0 que silenció al estadio Georgios Karaiská.

Después, hubo más llegadas de ambos equipos, pero no fueron para nada fructíferas o traducidas en el marcador. Con ese 2-0, Bayer Leverkusen saca oro de Grecia y se marcha con ventaja para definir la llave en su casa.

¿Cuándo juegan la vuelta Bayer Leverkusen y Olympiacos?

El 24 de febrero de 2026, a partir de las 3:00 p.m. (hora colombiana), Bayer Leverkusen recibirá en su casa a Olympiacos por la vuelta de los playoffs en esta Champions. El que gane accederá a los octavos de final.

Olympiacos vs. Bayer Leverkusen: datos generales que dejó el partido de Champions

  • Marcador final: Olympiacos 0 - 2 Bayer Leverkusen
  • Fecha: 18 de febrero de 2026 - ida de las eliminatorias en Champions League.
  • Estadio: Georgios Karaiska (Pireo - Grecia)
  • Alineaciones:

Olympiacos: Konstantinos Tzolakis; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Christos Mouzakitis, Santiago Hezze, Gelson Martins, Daniel Podence, Mehdi Taremi, Ayoub El Kaabi. DT: José Luis Mendilibar.

Bayer Leverkusen: Janis Blaswich; Jarell Quansah, Robert Andrich, Edmond Tapsoba; Lucas Vázquez, Exequiel Palacios, Aleix García Serrano, Alejandro Grimaldo; Ibrahim Maza, Ernest Poku, Patrik Schick. DT: Kasper Hjulmand.

Más de Deportes

Linda Caicedo con Real Madrid ante París FC en Champions.

Real Madrid brilla en Champions y Linda Caicedo es vital: les espera duro reto en cuartos

Wolverhampton vs. Arsenal por Premier League.

Arsenal se complicó con el colero: así quedó la tabla de posiciones en Premier League

Bodø/Glimt vs Inter

Sorpresa en Champions: Bodø/Glimt le da el golpe a Inter de Milán y condiciona la vuelta

Partidazo entre Club Brujas y Atlético de Madrid por la ida de playoffs en Champions League.

Atlético de Madrid, de la alegría al sinsabor: Club Brujas lo baja de la nube en partidazo de Champions

BAKU, AZERBAIJAN - FEBRUARY 18: Anthony Gordon of Newcastle United (10) celebrates with teammates after scoring Newcastle's fourth (and his third) goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between Qarabag FK and Newcastle United FC at Tofiq Bahramov Stadium on February 18, 2026 in Baku, Azerbaijan. (Photo by Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images)

Noche de terror para dos colombianos: les cayó fulminante goleada por 6-1 en Champions League

James Rodríguez está disponible para jugar con Minnesota United

Gobierno de Estados Unidos le dio respuesta a James Rodríguez: confirman qué pasó con su visa

El delantero argentino del SL Benfica #25 Gianluca Prestianni esconde su boca mientras discute con el delantero brasileño del Real Madrid #07 Vinicius Junior, quien se quejó de presuntos insultos racistas durante el partido de ida de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF en el Estadio da Luz de Lisboa el 17 de febrero de 2026. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

El historial de peleas a puños y declaraciones ofensivas de Gianluca Prestianni, investigado por la UEFA por presunto racismo contra Vinícius Jr

LISBON, PORTUGAL - FEBRUARY 17: Vinicius Junior of Real Madrid in a clash with Gianluca Prestianni of Benfica during the UEFA Champions League match between Benfica v Real Madrid at the Estadio Da Luz on February 17, 2026 in Lisbon Portugal (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)

La sanción que pagaría Gianluca Prestianni por insultar a Vinícius: esto dice el reglamento

Aplazado el 'Festival pa' Cantar y Gozar' en el Estadio El Campín

Aplazan el concierto que causó polémica en Santa Fe y Millonarios: esta es la nueva fecha

Noticias Destacadas