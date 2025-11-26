Suscribirse

Real Madrid sufre más de la cuenta con Olympiacos y Mbappé hace historia en Champions: partido de 7 goles

Real Madrid visitaba a uno de los equipos más débiles en lo que va de la Champions. Aunque se le complicó, Mbappé acabó como héroe.

Redacción Deportes
26 de noviembre de 2025, 10:10 p. m.
Mbappé anotó póker con Real Madrid, ante Olympiacos, en Champions.
Mbappé anotó póker con Real Madrid, ante Olympiacos, en Champions. | Foto: Getty Images

El estadio Georgios Karaiskakis en El Pireo, Grecia, fue escenario del partido entre Olympiacos y Real Madrid, este miércoles, 26 de noviembre. La pelota rodó a partir de las 10:00 p.m. hora local (3:00 p.m. hora colombiana) y el compromiso fue válido por la quinta fecha de la fase de liga en la Champions League.

El marcador final fue Real Madrid 4 - 3 Olympiacos. Eso quiere decir que los merengues se impusieron de visita y llegaron a 12 puntos, que los colocan en el quinto puesto de la tabla de posiciones.

La crisis sigue para Olympiacos, que no encuentra las formas y se estanca en el puesto 33 con apenas dos puntos, producto de dos empates y tres derrotas.

Video | Los goles del Real Madrid vs. Olympiacos por Champions

Quien pegó primero fue Olympiacos, gracias a Chiquinho. El portugués completó una jugada asociativa que descrestó a todos y dejó fríos a los de Real Madrid. Era el 1-0 con un violento remate al arco.

Pero luego apareció Kylian Mbappé y no solo marcó un triplete que le dio la ventaja parcial a los suyos por 3-1. El francés también acabó haciendo historia, pues se metió en el listado de futbolistas que más rápido han metido un triplete en Champions.

A Mbappé le tomaron 6′42′' lograrlo, mientras que a Mohamed Salah, con Liverpool, en octubre de 2022, le tomaron 6′13′‘. La diferencia entre ambos es muy mínima. Los datos los reveló SportsCenter.

Contexto: Kylian Mbappé y PSG transan multimillonaria pelea: el club parisino respondió a la denuncia de acoso presentada por el jugador

Así fue el triplete de Mbappé en menos de siete minutos

El primero llegó a los 21′. Mbappé recibió un balón filtrado y definió de manera destacada de cara a la portería de Olympiacos. Era el 1-1 parcial.

Después, ya a los 23′, Mbappé aprovechó y remató de cabeza un centro para decretar el 2-1 parcial que acababa, al menos de momento, con la incertidumbre del equipo español. La alegría se tomaba el banquillo merengue.

Y a los 28′, otra vez la estrella francesa recibió un balón largo, que controló magníficamente, y sin ningún tipo de marca puso el 3-1 que parecía que sentenciaba todo. Sin embargo, no fue así.

Real Madrid sufrió más de la cuenta

Ya para el segundo tiempo, el partido se apretó y Real Madrid no supo cómo mantener su ventaja a favor. A los 52′, Taremi puso el 3-2 parcial para el descuento de Olympiacos. Sobre los 60′, Mbappé anotó póker y colocó el 4-2, pero nuevamente los locales apretaron y a los 81′ pusieron el 4-3 que despertaba temor en la casa blanca.

Fue un cierre dramático: Olympiacos atacaba mientras Real Madrid se defendía con lo que podía. Al final, fue triunfo para los de Xabi Alonso, que ven de cerca la clasificación directa a los octavos de Champions.

Noticias relacionadas

Real MadridOlympiacosKilyan Mbappé

