Real Madrid sufre más de la cuenta con Olympiacos y Mbappé hace historia en Champions: partido de 7 goles

El estadio Georgios Karaiskakis en El Pireo, Grecia, fue escenario del partido entre Olympiacos y Real Madrid, este miércoles, 26 de noviembre. La pelota rodó a partir de las 10:00 p.m. hora local (3:00 p.m. hora colombiana) y el compromiso fue válido por la quinta fecha de la fase de liga en la Champions League.

El marcador final fue Real Madrid 4 - 3 Olympiacos. Eso quiere decir que los merengues se impusieron de visita y llegaron a 12 puntos, que los colocan en el quinto puesto de la tabla de posiciones.

La crisis sigue para Olympiacos, que no encuentra las formas y se estanca en el puesto 33 con apenas dos puntos, producto de dos empates y tres derrotas.

Video | Los goles del Real Madrid vs. Olympiacos por Champions

Quien pegó primero fue Olympiacos, gracias a Chiquinho. El portugués completó una jugada asociativa que descrestó a todos y dejó fríos a los de Real Madrid. Era el 1-0 con un violento remate al arco.

Pero luego apareció Kylian Mbappé y no solo marcó un triplete que le dio la ventaja parcial a los suyos por 3-1. El francés también acabó haciendo historia, pues se metió en el listado de futbolistas que más rápido han metido un triplete en Champions.

A Mbappé le tomaron 6′42′' lograrlo, mientras que a Mohamed Salah, con Liverpool, en octubre de 2022, le tomaron 6′13′‘. La diferencia entre ambos es muy mínima. Los datos los reveló SportsCenter.

Así fue el triplete de Mbappé en menos de siete minutos

El primero llegó a los 21′. Mbappé recibió un balón filtrado y definió de manera destacada de cara a la portería de Olympiacos. Era el 1-1 parcial.

KIKI, SIEMPRE ÉL: Mbappé definió a pura velocidad y marcó el 1-1 entre Real Madrid y Olympiacos. ¡EXCELENTE PASE DE VINI!





Después, ya a los 23′, Mbappé aprovechó y remató de cabeza un centro para decretar el 2-1 parcial que acababa, al menos de momento, con la incertidumbre del equipo español. La alegría se tomaba el banquillo merengue.

¡¡RÁFAGA FRANCESA!! MBAPPÉ GANÓ POR ARRIBA Y SELLÓ SU DOBLETE PARA EL 2-1 DEL REAL MADRID SOBRE OLYMPIACOS. ¡PARTIDO DE LOCOS!





Y a los 28′, otra vez la estrella francesa recibió un balón largo, que controló magníficamente, y sin ningún tipo de marca puso el 3-1 que parecía que sentenciaba todo. Sin embargo, no fue así.

YA ESTÁ, CIERREN TODO: ¡MBAPPÉ MARCÓ UN HAT-TRICK EN 7 MINUTOS! REAL MADRID 3-1 OLYMPIACOS.





Real Madrid sufrió más de la cuenta

Ya para el segundo tiempo, el partido se apretó y Real Madrid no supo cómo mantener su ventaja a favor. A los 52′, Taremi puso el 3-2 parcial para el descuento de Olympiacos. Sobre los 60′, Mbappé anotó póker y colocó el 4-2, pero nuevamente los locales apretaron y a los 81′ pusieron el 4-3 que despertaba temor en la casa blanca.

¡SE VIENE UN GRAN FINAL! El Kaabi ganó por arriba y anotó el 3-4 de Olympiacos vs. Real Madrid.



