El guiño de James Rodríguez a Mbappé y Francia que ya calienta el amistoso del próximo marzo: “Ya vendrá”

James Rodríguez vuelve a ser figura con la Selección Colombia, despeja dudas de su nivel y su entrega incondicional cuando se coloca la camiseta amarilla. Cuando tiene la ‘Tricolor’ en su poder, el 10 parece ser otra persona y siempre se mentaliza a dejar su legado cada vez más alto en el equipo nacional.

Nuevamente pasa una fecha FIFA y James Rodríguez es gran figura. Es el mago que encuentra el truco ideal para dar tranquilidad e inspiración y poder administrar y seguir de largo. Ante Australia en Nueva York no fue la excepción, su perfecta ejecución abrió el marcador hasta ser considerado una de las figuras del Citi Field.

Tras el amistoso contra Australia, James Rodríguez atendió la prensa y allí le preguntaron por los próximos amistosos de la Selección Colombia, en marzo del 2026, donde todo indica que se verán las caras con Francia y Croacia en Estados Unidos. El capitán sabe perfectamente que son rivales mucho más complicados y exigirán más que lo dado ante Nueva Zelanda y Australia.

La periodista Marcela Monsalve le preguntó a James Rodríguez sobre Francia y Croacia y su respuesta estuvo lejos de mostrar miedo y más bien dejó entrever que está que se juega ante los mencionados rivales. No titubeó y quiere más exigencia, con tal de priorizar la preparación táctica y técnica antes del Mundial 2026.

La respuesta de James sobre Francia que muestra su gran deseo: Guiño a Mbappé

En medio de la jornada de amistosos de noviembre, salió a la luz una publicación de L’Equipe en la que se afirma que la Selección Colombia sería uno de los rivales de Francia en mazo, como preparación para el Mundial 2026. En charla con ‘Gol Caracol’, James no le hizo el quite a los franceses y les dejó un mensaje con guiño incluido a cada una de sus figuras.

“Con el que toque creo que tenemos que salir a ganar, como lo hacemos en todo lado. Aunque todavía falta mucho, creo que hemos estado bien hoy (contra Australia) y ya vendrá más”, dijo James Rodríguez cuando le preguntaron sobre Francia y Croacia.

¡GOOOOOOOL de James Rodríguez! Por medio de una pena máxima, el colombiano puso el 1-0. pic.twitter.com/OJcybnUi4Y — Gol Caracol (@GolCaracol) November 19, 2025