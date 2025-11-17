Kylian Mbappé y PSG transan multimillonaria pelea: el club parisino respondió a la denuncia de acoso presentada por el jugador

El París Saint-Germain reclama a su exestrella Kylian Mbappé 509 millones de dólares para saldar un litigio iniciado por un traspaso frustrado al club saudita Al Hilal en 2023, precisaron ambas partes tras una audiencia este lunes ante un tribunal laboral francés.

El PSG apartó al futbolista del grupo profesional al inicio de la temporada 2023-24. | Foto: AP

Por su lado, el capitán de los Bleus pidió cerca de 263 millones de dólares a su antiguo club.

“Pedimos 510 millones”, precisó a la AFP al salir de la audiencia Renaud Semerdjian, uno de los siete abogados del club parisino, precisando reportes previos de una compensación de 278 millones de dólares.

El letrado detalló que el club exige 20 millones por daños de imagen, 60 millones por mala fe en la ejecución de un acuerdo fechado en agosto de 2023, 180 millones por ocultar dicho acuerdo y 180 millones por la pérdida de la oportunidad de transferir al jugador.

La brecha entre la cifra inicial de 278 millones de dólares y el total se debe al carácter acumulativo de las dos cifras de 208 millones de dólares.

Frédéric Cassereau, uno de los cinco abogados de Mbappé, confirmó que el PSG reclama al jugador un total de 510 millones de euros. | Foto: Getty Images

Frédéric Cassereau, uno de los cinco abogados de Mbappé, confirmó que el PSG reclama al jugador un total de 510 millones de dólares.

Este litigio ha envenenado durante mucho tiempo las relaciones del ahora atacante del Real Madrid con su antiguo club.

La demanda del club, en litigio con el futbolista desde mediados de 2023, responde a los 305 millones de dólares reclamados por Mbappé que denuncia acoso laboral en sus últimos meses en el club parisino y el tipo de contrato que lo vinculaba al PSG.

El PSG apartó al futbolista del grupo profesional al inicio de la temporada 2023-24, ya que deseaba cumplir su contrato hasta mediados de 2024, sin prolongarlo.

Mbappé finalmente fue reincorporado después de la primera jornada del campeonato.

El PSG asegura que esta reincorporación se realizó tras un acuerdo entre ambas partes que estipulaba que el jugador debía renunciar a una parte de las sumas adeudadas al final de su contrato, para preservar la salud financiera del club.

París Saint-Germain denuncia además que el jugador declinó en 2023 una oferta del club Al Hilal.

El capitán de los Bleus se marchó finalmente al Real Madrid a mediados de 2024. | Foto: AP

El capitán de los Bleus se marchó finalmente al Real Madrid a mediados de 2024 al término de su contrato y sin indemnización de transferencia para el PSG.

La defensa del futbolista argumenta que su millonario reclamo se basa en que el tribunal debe recalificar el tipo de contrato del jugador - de temporal a indefinido - y tener en cuenta los perjuicios sufridos.