Bayern Múnich concreta fichaje de lujo: se ‘robó’ una figura del Manchester City

El mercado de fichajes en Europa amaneció en pleno movimiento este lunes, a dos días de cerrarse oficialmente, con el Bayern Múnich intentando dar un golpe sobre la mesa con la contratación del portugués Joao Cancelo, habitual titular en la defensa del Manchester City de Inglaterra.

Todo se originó por la detección de problemas cardiacos para el marroquí Noussair Mazraoui, fichado en el verano pasado como refuerzo para la banda derecha. El defensor mundialista estará fuera por varias semanas sin un tiempo de regreso determinado, lo que provocó que los ‘bávaros’ salieran al mercado en busca de reemplazo.

Benjamin Pavard, el otro lateral derecho del Bayern, está en plenitud de condiciones, pero ha deslizado la posibilidad de salir libre en verano, otra de las razones de la ofensiva que se tomó este 30 de enero las portadas de los diarios deportivos en Inglaterra.

Con el ‘sí' de Cancelo, los alemanes activaron todo su arsenal en busca de llegar a un acuerdo con los citizens. que no tardó mucho en llegar. De acuerdo a The Athletic, el futbolista ha aterrizado este jueves en Múnich para realizarse la revisión médica y ultimar los detalles que lo vincularán en condición de préstamo con una opción de compra de 70 millones de euros.

Joao Cancelo le habría manifestado a Guardiola su deseo de salir - Foto: REUTERS

Cancelo fue clave para Pep Guardiola la temporada pasada, alcanzando la cifra de 36 partidos jugados en las 38 fechas de la Premier League, sin contar los demás partidos que alcanzó a disputar en Champions y copas nacionales. No obstante, en este ciclo se había visto afectado por el cambio de módulo táctico, en el que ya no había prioridad para los laterales.

Con la línea de 3 en el fondo, los carriles son habitualmente ocupados por extremos de ida y vuelta como Mahrez y Grealish, lo que dejó a Cancelo relegado al banquillo, planteándose su salida después de volver del Mundial de Qatar 2022.

Sumado a ello la relación entre jugador y técnico no era la mejor, por lo que el propio portugués le habría pedido a Pep la posibilidad de salir si llegaba alguna oferta conveniente para ambas partes. “Al principio nos costó, no estábamos de acuerdo en muchas cosas. En parte por errores míos. A él le costó mucho sumarse a nosotros”, dijo el estratega español a principios del año pasado, cuando mejor la estaban pasando a nivel deportivo, algo que cambió rotundamente en las semanas recientes.

Cancelo y Guardiola tuvieron problemas desde la llegada del portugués a Manchester - Foto: REUTERS

A pesar de los desacuerdos entre ambos, Guardiola sacó de Cancelo el mejor nivel de su carrera, usándolo como lateral izquierdo y derecho sin una preferencia evidente. El defensa luso llegó incluso a ser considerado el mejor en su posición por un juego en el que no se quedaba pegado a la banda, sino que interacuataba con los volantes como un generador de juego más.

Esas son las cualidades con las que el Bayern quiere contar para la segunda parte de la temporada, que trae consigo el desenlace de la Bundesliga, en la que son primeros con un solo punto de diferencia sobre su más inmediato perseguidor, además de la llave de octavos de final de la Champions ante el París Saint-Germain de Mbappé, Messi y Neymar.

Julian Nagelsmann es el actual técnico del Bayern Múnich - Foto: AP

Cancelo tiene contrato con los ciudadanos hasta 2027, lo que implica que al final de esta temporada tenga que volver si no consigue colmar las expectativas en el conjunto bávaro, reconocido por hacer pocas inversiones de 70 millones para arriba. El portugués tendrá que llegar a demostrar que la relación con Guardiola fue meramente un accidente y no una consecuencia de un nivel que no estuvo a la altura de la temporada pasada en la que fue figura indiscutible en el cuarteto defensivo.