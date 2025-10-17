La previa del clásico entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, este sábado 17 de octubre, por la séptima fecha de la Bundesliga 2025-2026, se vive por todo lo alto. De hecho, James Rodríguez salió a relucir.

Cabe recordar que James vistió los colores del Bayern Múnich entre 2017 y 2019. Además de los títulos lo recuerdan por sus buenas actuaciones en ciertos partidos, y ejemplo de ello fue ante Borussia Dortmund.

En marzo de 2018, Bayern Múnich vapuleó al Dortmund con un aplastante 6-0 en el marcador. ¿Qué hizo James ese día? Anotó un gol y regaló dos asistencias. “Modo bestia”, así lo recuerda el cuadro bávaro por su actuación.

𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐞 𝐝í𝐚 𝐚𝐦𝐚𝐧𝐞𝐜𝐢ó 𝐞𝐧 '𝐌𝐨𝐝𝐨 𝐁𝐞𝐬𝐭𝐢𝐚' ❤️‍🔥🇨🇴



En un 'Der Klassiker' del 2018, este man se despachó un gol y dos asistencias...



¿Te acordabas? 🤩 pic.twitter.com/QcYvQagoxy — FC Bayern München Español (@FCBayernES) October 17, 2025

Bayern Múnich le dedicó un video especial a James este viernes, 17 de octubre, y el mismo capitán de la Selección Colombia lo reposteó en sus historias de Instagram. Los mencionó y añadió un corazón.

Reacción de James Rodríguez al video que le hizo Bayern Múnich previo al clásico contra Borussia Dortmund. | Foto: Instagram - @jamesrodriguez10

Desde que Luis Díaz llegó al Bayern Múnich, en el mercado de verano de este 2025, el elenco alemán constantemente ha publicado recuerdos de James en sus filas. Los dos jugadores son compañeros vigentes en Selección Colombia.

Luis Díaz apunta a brillar contra Dortmund

El clásico de este sábado es fundamental para Bayern Múnich. De ganar, el equipo estiraría a siete puntos su ventaja sobre el Dortmund en la tabla de posiciones.

Lucho ha sido gran figura en el esquema de Vincent Kompany, jugando la mayoría de partidos y dejando goles con asistencias importantes. Es uno de los llamados a brillar en uno de los juegos más atractivos de la temporada.

Díaz llega luego de disputar dos amistosos con Selección Colombia. De hecho, fue partícipe, con gol, en el triunfo Tricolor sobre México por 4-0.

Tras su paso por Selección Colombia, Luis Díaz regresa a Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Panorama previo al clásico entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund

Con el apoyo de su afición, parece difícil que la victoria se le pueda escapar al Bayern, pero si un equipo puede acabar con la racha bávara es el Dortmund, el otro equipo que sigue imbatido en Alemania.

El retraso que acusa el equipo aurinegro está motivado por los empates contra Sankt Pauli y RB Leipzig, en la primera jornada y la última.

Precisamente, Leipzig (3 con 13 puntos, a uno del Dortmund) tratará de mantener su plaza en el podio frente al acoso de Stuttgart y Bayer Leverkusen (21 y 11 unidades).

El Leipzig recibirá el sábado al Hamburgo (9º), mientras que Stuttgart y Leverkusen visitarán a Wolfsburgo (15º) y Maguncia (16º), respectivamente.