Bayern Múnich desempolva a James Rodríguez y le mete miedo al Dortmund: motivan a Luis Díaz

Se trata de un video del Bayern donde recuerdan a James y lo usan para calentar la previa del clásico ante Borussia Dortmund.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

18 de octubre de 2025, 2:50 a. m.
Video de Bayern Múnich, en la previa al clásico con Dortmund, tiene como protagonista a James Rodríguez y motiva a Luis Díaz.
Video de Bayern Múnich, en la previa al clásico con Dortmund, tiene como protagonista a James Rodríguez y motiva a Luis Díaz. | Foto: Izq: X - @FCBayernES / Der: Getty Images.

La previa del clásico entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, este sábado 17 de octubre, por la séptima fecha de la Bundesliga 2025-2026, se vive por todo lo alto. De hecho, James Rodríguez salió a relucir.

Cabe recordar que James vistió los colores del Bayern Múnich entre 2017 y 2019. Además de los títulos lo recuerdan por sus buenas actuaciones en ciertos partidos, y ejemplo de ello fue ante Borussia Dortmund.

En marzo de 2018, Bayern Múnich vapuleó al Dortmund con un aplastante 6-0 en el marcador. ¿Qué hizo James ese día? Anotó un gol y regaló dos asistencias. “Modo bestia”, así lo recuerda el cuadro bávaro por su actuación.

Bayern Múnich le dedicó un video especial a James este viernes, 17 de octubre, y el mismo capitán de la Selección Colombia lo reposteó en sus historias de Instagram. Los mencionó y añadió un corazón.

Reacción de James Rodríguez al video que le hizo Bayern Múnich previo al clásico contra Borussia Dortmund.
Reacción de James Rodríguez al video que le hizo Bayern Múnich previo al clásico contra Borussia Dortmund. | Foto: Instagram - @jamesrodriguez10

Desde que Luis Díaz llegó al Bayern Múnich, en el mercado de verano de este 2025, el elenco alemán constantemente ha publicado recuerdos de James en sus filas. Los dos jugadores son compañeros vigentes en Selección Colombia.

Luis Díaz apunta a brillar contra Dortmund

El clásico de este sábado es fundamental para Bayern Múnich. De ganar, el equipo estiraría a siete puntos su ventaja sobre el Dortmund en la tabla de posiciones.

Lucho ha sido gran figura en el esquema de Vincent Kompany, jugando la mayoría de partidos y dejando goles con asistencias importantes. Es uno de los llamados a brillar en uno de los juegos más atractivos de la temporada.

Díaz llega luego de disputar dos amistosos con Selección Colombia. De hecho, fue partícipe, con gol, en el triunfo Tricolor sobre México por 4-0.

Tras su paso por Selección Colombia, Luis Díaz regresa a Bayern Múnich.
Tras su paso por Selección Colombia, Luis Díaz regresa a Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Panorama previo al clásico entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund

Con el apoyo de su afición, parece difícil que la victoria se le pueda escapar al Bayern, pero si un equipo puede acabar con la racha bávara es el Dortmund, el otro equipo que sigue imbatido en Alemania.

El retraso que acusa el equipo aurinegro está motivado por los empates contra Sankt Pauli y RB Leipzig, en la primera jornada y la última.

Precisamente, Leipzig (3 con 13 puntos, a uno del Dortmund) tratará de mantener su plaza en el podio frente al acoso de Stuttgart y Bayer Leverkusen (21 y 11 unidades).

El Leipzig recibirá el sábado al Hamburgo (9º), mientras que Stuttgart y Leverkusen visitarán a Wolfsburgo (15º) y Maguncia (16º), respectivamente.

*Con información de AFP

