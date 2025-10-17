Suscribirse

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: canal y hora para ver a Luis Díaz en el clásico de Alemania

Se reanuda la competencia en la Bundesliga con un partido para alquilar balcón en el Allianz Arena.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

17 de octubre de 2025, 12:45 p. m.
Luis Díaz y Jobe Bellingham, figuras del clásico Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund
Luis Díaz y Jobe Bellingham, figuras del clásico Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund. | Foto: Getty Images

Luis Díaz ya está de regreso en Alemania y calienta motores para uno de los partidos más esperados de la temporada: el clásico de Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund.

Los bávaros marchan con puntaje perfecto en la primera posición de la Bundesliga y quieren dar otro golpe de autoridad ante su eterno rival, que marcha en la segunda casilla del campeonato.

Contexto: Lothar Matthäus no se calló por el Bayern Múnich de Luis Díaz: sacó atrevida comparación

Lucho tenía preocupados a los miembros del cuerpo técnico por su largo viaje desde Nueva York hasta Múnich, sin embargo, los tiempos se cumplieron como estaba previsto.

El guajiro participó en la sesión del jueves y este viernes tendrá otro entrenamiento para afinar detalles de cara a Der Klassiker.

El partido está programado para este sábado, 18 de octubre, a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia). La transmisión oficial correrá por cuenta de ESPN y Disney+ en plataformas digitales.

El análisis de Kompany

Vincent Kompany, técnico del Bayern, habló en rueda de prensa y confirmó la situación física de los jugadores que regresaron del parón internacional.

Todos están recuperados de sus compromisos internacionales. Guerreiro sufrió un golpe contra el Frankfurt. Entrenará hoy y, si todo va bien, tendrá una oportunidad para mañana. Stanišić se perderá el partido”, apuntó el estratega belga.

Los expertos dan al conjunto bávaro como favorito para quedarse con los tres puntos, sin embargo, Kompany prefiere ser cauteloso.

Contexto: Las dos palabras que dijo Luis Díaz cuando Néstor Lorenzo lo sacó: video del momento exacto

“Tenemos la motivación para este Clásico, primero contra segundo, ambos invictos. Tenemos muchas ganas de que llegue. Han demostrado mucha estabilidad, tienen jugadores que siempre pueden marcar, como Serhou Guirassy, ​​que no necesita muchas ocasiones para marcar", apuntó.

Bayern Múnich ha ganado todos sus partidos en la presente temporada, el último de ellos contra Eintracht Frankfurt en calidad de visitante. Ese duelo les permitió sacar diferencia de cuatro puntos en la cima de la Bundesliga.

Si el Dortmund quiere mantenerse en la pelea por el título, debe sacar algún punto de su visita al Allianz Arena. “Hay diferentes cualidades allí, y el Dortmund es un equipo fuerte en general. Pero jugamos en casa y estamos muy ilusionados con este partido. Esperemos que sea un buen juego para la afición y un buen resultado para nosotros”, declaró Kompany.

Bayern's head coach Vincent Kompany arrives for a training session in Munich, Germany, Monday, Sept. 29, 2025, ahead of the Champions League opening phase soccer match between Pafos FC and FC Bayern. (AP Photo/Matthias Schrader)
Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich. | Foto: AP

Kompany expresó su respeto por el trabajo de Niko Kovac como DT del Dortmund. "El BVB ahora tiene un sistema y un perfil claros. Cuando llegas como entrenador durante una temporada, nunca tienes mucho tiempo para reconstruir el equipo. Pero ahora son un equipo“, afirmó.

“En cuanto a nosotros, creo que el rival necesita encontrar soluciones. Cuando entramos en un partido, nunca olvido que el rival también necesita resolver muchos problemas“, advirtió.

Luis Díaz apunta a ser titular en un tridente de ataque acompañado por Harry Kane y Michael Olise.

A qué hora es y dónde ver Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

  • Bundesliga - Fecha 7
  • Estadio: Allianz Arena
  • Fecha y hora: Sábado 18 de octubre, 11:30 p. m. (COL)
  • Canal: ESPN y Disney+

