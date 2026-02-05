Deportes

Bayern Múnich renueva el ataque que integra Luis Díaz: firma de lujo y oficial hasta 2028

Ya es oficial una renovación más en Bayern Múnich, que acaba beneficiando el ataque que integra el colombiano Luis Díaz.

Redacción Deportes
5 de febrero de 2026, 5:04 p. m.
Bayern Múnich sonríe por la renovación de una de sus figuras.
Bayern Múnich sonríe por la renovación de una de sus figuras. Foto: Getty Images

Bayern Múnich lo confirmó: Serge Gnabry, mediapunta de 30 años, renueva hasta 2028. El anuncio llegó este jueves, 5 de febrero de 2026, por medio de los canales oficiales del cuadro bávaro. Se trata de una pieza clave en el ataque, que también conforma Luis Díaz.

“FC Bayern y Serge Gnabry (30) han renovado el contrato del jugador internacional alemán, que expiraba este verano, hasta el 30 de junio de 2028. El atacante juega en el conjunto muniqués desde 2017, con el que ha ganado hasta ahora, entre otros títulos, seis campeonatos alemanes, la Champions League y el Mundial de Clubes”, afirma el cuadro de Múnich en su web oficial.

Al respecto se refirió Max Eberl, director general deportivo del Bayern Múnich: “Serge Gnabry ha crecido con el FC Bayern y es uno de los pilares fundamentales de este equipo, tanto en el campo como en el vestuario. Lo ha ganado todo con este club y, sin embargo, siempre quiere más: eso lo convierte en un ejemplo a seguir. Él representa al FC Bayern”.

Serge Gnabry firma con Bayern Múnich su renovación hasta 2028.
Serge Gnabry firma con Bayern Múnich su renovación hasta 2028. Foto: Prensa Bayern Múnich.
Bayern Múnich negocia con socio vital de Luis Díaz: director deportivo lo oficializó

Serge Gnabry, pieza clave de ataque en Bayern Múnich de cara a lo que viene

Bayern ya tiene más que consolidado su frente de ataque, con varios nombres reconocidos y caras que pintan como importantes de cara a los retos que se avecinan.

Ya empezó la segunda mitad de la temporada, y Bayern Múnich pelea por todo: ganó la Supercopa alemana, en Bundesliga es líder, ya pasó a octavos de Champions y pelea de la misma manera en la Copa de Alemania.

Tener una nómina amplia, y más con el tema de lesiones que ya viene aquejando al Bayern a lo largo del curso, es fundamental si quiere conseguir los objetivos. Vincent Kompany lo sabe, por eso las renovaciones son claves.

Serge Gnabry dejó ver su emoción: “Estoy encantado de poder seguir jugando en el FC Bayern durante varios años más. Las conversaciones han sido muy positivas y, cuando empecé en el Bayern, nunca hubiera imaginado que al finalizar este contrato llevaría aquí más de diez años. Mi objetivo es que todo siga así”.

Cabe recordar que Gnabry sonó para salir del Bayern Múnich, pues la falta de protagonismo le estaba pasando factura hace un par de meses atrás. Sin embargo, la situación cambió con el pasar del tiempo y ahora ya recuperó su rol protagónico.

Experiencia, títulos, goles y asistencias: Serge Gnabry es seguro en Bayern Múnich por, mínimo, dos años más.

