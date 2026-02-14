Bayern Múnich vs. Werder Bremen: Luis será titular en el duelo de este sábado por la Bundesliga

El Bayern Múnich visita este sábado, 14 de febrero, al Werder Bremen por una nueva fecha de la Bundesliga.

Los bávaros encaran el partido como líderes de Bundesliga con 54 puntos en 21 juegos, superando por tres, parcialmente, al Dortmund que tiene 51 en 22 compromisos.

El colombiano Luis Díaz fue confirmado en la formación titular.

El compromiso se disputará, a partir de las 9:30 a.m. hora colombiana. Será transmitido por Disney+.

Gran momento

Luis Díaz está pasando por un momento de gracia en el Bayern Múnich. El atacante guajiro lleva tres partidos consecutivos marcando gol y siendo importante en el andamiaje ofensivo de Vincent Kompany.

El pasado miércoles volvió a marcar en la victoria contra Leipzig por los cuartos de final de la Copa de Alemania y recibió una lluvia de elogios por parte de directivos, compañeros y cuerpo técnico.

Harry Kane fue uno de los que felicitó a Luis Díaz ante la prensa deportiva. En una entrevista que hasta ahora sale a la luz, el delantero inglés mencionó las cinco cualidades que hacen de Lucho un jugador importante para conseguir los objetivos del Bayern.

"Jugador increíble, gran persona, su forma de trabajar, su comportamiento... Es obvio, últimamente ha recibido muchos elogios por los goles que ha marcado“, dijo en primera instancia.

Kane considera que Luis Díaz también es “muy peligroso” para los defensores rivales. “Creo que en las bandas les causa muchos problemas a los laterales, pero se mete en posiciones de gol”, agregó.

Luis Díaz, colombiano al servicio del Bayern Múnich y titular indiscutido. Foto: Getty Images

“El trabajo que hace por el equipo, con y sin balón, es lo más importante; eso es lo que todos respetamos de él”, sentenció el delantero inglés.

En ese orden de ideas, las cinco cualidades resaltadas por Harry Kane son las siguientes:

Gran persona

Su forma de trabajar y entrenar

Su comportamiento

Muy peligroso para los defensas rivales

Trabajo sin balón (presión alta y despliegue físico)

Dentro del vestuario consideran que Luis Díaz será una pieza fundamental para completar la carrera por el título de la Bundesliga, clasificar a la final de la Copa de Alemania y sobretodo competir contra los clubes más poderosos de Europa en las fases eliminatorias de la Champions League.

“Si quieres llegar lejos en las competiciones, necesitas que todos contribuyan con goles en todo el campo, a balón parado, y eso es lo que tenemos ahora mismo”, fueron las palabras de Kane.