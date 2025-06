Boca Juniors le marcó golazo al Bayern Múnich: partidazo en el Mundial de Clubes Fifa 2025

🔴⚫️ FLAMENGO, EL PRIMER CLASIFICADO A OCTAVOS EN EL MUNDIAL DE CLUBES 😎



El Mengao no solo se aseguró el pase a octavos, sino que también el 1° lugar del grupo. Jugará vs. el 2° del Grupo C (Bayern Munich, Boca o Benfica) pic.twitter.com/fEpKR3PXCV