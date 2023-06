Boca Juniors tomó drástica decisión tras la sentencia en el caso de Sebastián Villa

Más de 3 años lleva en curso el caso del futbolista colombiano luego de conocerse una denuncia por parte de su pareja sentimental en ese momento en la que afirmaba que había sido golpeada por Sebastián Villa. Desde entonces, una ola de comentarios y críticas cayeron sobre el jugador, que en múltiples ocasiones ha declarado ser inocente.

Al respecto, el presidente del equipo xeneixe Jorge Amor Ameal se manifestó sobre el hecho días después de haberse conocido formalmente la denuncia. “Está en manos de la Justicia, pero mientras tanto él sigue siendo jugador del club. Nosotros queremos ser esclavos de la Justicia y cuando esta se expida no nos temblará el pulso”.

Sebastián Villa, jugador colombiano de Boca Juniors. - Foto: Getty Images

Meses después de esas declaraciones, Jorge volvió a comentar el caso que ya se encontraba en investigación por parte de la justicia del país argentino. “Si es culpable hay que curarlo, esta es la historia (...) Nosotros estamos esperando lo que determine la Justicia. A la gente hay que ayudarla, no hay que seguirla sancionando, complicándole la vida. Si el chico tuvo un problema lo podemos resolver”.

Dando a entender que Boca Juniors estaría ayudando al jugador en caso de ser culpable. Así mismo, el recordado jugador Juan Román Riquelme, quien consideró a Villa en su momento como “el mejor jugador del fútbol argentino”, no ha querido manifestarse refiriéndose a la denuncia, sin embargo, Riquelme añadió que “Una cosa es si hablamos de fútbol, el otro tema es diferente. Todos odiamos el otro tema, sea quien sea, lo repudiamos, nos da bronca. Es un tema tan sensible que hasta tenés que pensar 74 veces lo que tenés que decir. Esperemos a ver lo que diga la Justicia”.

Según se ha conocido, los abogados a cargo de la defensa de Villa apelarían el fallo del juez en caso de ser encontrado culpable, lo cual extendería el proceso aún más tiempo y todavía no se podría conocer una sentencia definitiva en contra del colombiano. Por lo que, independientemente de la decisión que se tomó el día de hoy por parte de la juez, Boca Juniors podría seguir teniendo a disposición al futbolista, sin embargo, como ha informado el periodista Leandro Aguilera, Boca Juniors no contaría más con la presencia del jugador en sus filas al haber sido condenado durante dos años y un mes de prisión no efectiva.

Sebastián Villa se declaró inocente. - Foto: Victoria Gesualdi - TELAM

Las declaraciones de Sebastián Villa

El jugador reafirmó su inocencia en un juicio llevado a cabo en Argentina por lesiones leves y amenazas contra su expareja, Daniela Cortés. Al ejercer su derecho a pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto, declaró confiado en su inocencia y expresó su creencia en que todo saldrá bien.

“Soy inocente. Creo en Dios. Creo que todo va a salir bien. Todo va a salir de la mejor manera”, afirmó Villa frente a la jueza Claudia Dávalos. En sus breves palabras, reiteró que nunca haría daño a Daniela ni a su familia, enfatizando su carácter como una persona íntegra y destacando su papel como hijo y hermano.

Villa, de 27 años, se enfrenta a cargos de violencia de género, específicamente “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, con amenazas coactivas”, que pueden acarrear penas de uno a seis años de prisión según el código penal.

Sebastián Villa fue titular en el superclásico. - Foto: Getty Images

La Fiscalía ha solicitado una condena de dos años y tres meses de cárcel, que podría quedar en suspenso al ser inferior a los tres años mínimos requeridos para una pena de prisión efectiva. Por su parte, la defensa ha pedido la absolución del futbolista, argumentando que la denuncia es falsa.

Cabe mencionar que, además de este caso, el atacante xeneize enfrentará otro juicio a finales de año por una acusación de abuso sexual presentada en mayo de 2022 por otra joven, por un presunto episodio de abuso sexual con acceso carnal que habría ocurrido en junio de 2021. Los cargos incluyen agravantes por las lesiones sufridas por la víctima. Ambos casos ponen de manifiesto la gravedad de las acusaciones de violencia de género que enfrenta el jugador.