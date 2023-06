¿Messi y Cristiano por fuera? Estos son los diez mejores delanteros del mundo, según la revista Four Four Two

La reconocida revista inglesa Four Four Two ha lanzado su esperado ranking de los diez mejores delanteros centro en la actualidad. En una lista dominada por estrellas europeas, solo dos jugadores sudamericanos lograron colarse en este exclusivo club.

El equipo editorial de dicho medio se ha dedicado a escudriñar las ligas europeas en busca de los delanteros más destacados de la temporada. Y el resultado es impresionante. Encabezando la lista se encuentra el prodigioso Erling Haaland, el noruego que está destrozando las redes con el Manchester City y tiene la posibilidad de levantar la tan ansiada Champions League, el próximo sábado en Estambul, cuando enfrente al Inter de Milán. Haaland ha demostrado una efectividad asombrosa, con 52 goles en 51 partidos, sin mencionar sus 9 asistencias. No hay duda de que se ha ganado el primer puesto tras su primera temporada con el conjunto de Pep Guardiola.

El noruego sigue con su poderío goleador intacto en la Premier League. - Foto: AFP

En el segundo lugar encontramos a Kylian Mbappé, compañero de Lionel Messi en el PSG. Mbappé se destacó como el máximo goleador en la Copa del Mundo de Qatar, anotando 8 tantos mientras la Selección de Francia alcanzaba el subcampeonato. En total, ha logrado 40 goles y 10 asistencias en 42 partidos. Un verdadero prodigio en ascenso.

Kylian Mbappé celebrando su noche fantástica en la Copa de Francia - Foto: REUTERS

En el tercer puesto nos encontramos con otro francés, Karim Benzema, quien aportó 30 goles en 42 partidos para el Real Madrid en la temporada 2022/23. Su habilidad para encontrar el fondo de la red ha sido clave en el rendimiento del equipo merengue.

En foto del 10 de agosto del 2022, Karim Benzema del Real Madrid celebra tras anotar el segundo gol de su equipo en la final de la Super Copa de la UEFA ante el Eintracht Frankfurt en el Estadio Olímpico de Helsinki en Finlandia. (AP Foto/Antonio Calanni) - Foto: AP/Antonio Calanni

El cuarto lugar es ocupado por el talentoso inglés Harry Kane, quien ha dejado su huella en el Tottenham con 32 goles en 49 partidos. En el quinto puesto, sorprende el nigeriano Victor Osimhen, una pieza fundamental en el Scudetto conseguido por el Napoli esta temporada. Con solo 24 años, Osimhen ha dejado su marca con 30 goles en 38 partidos, demostrando su destreza en el área.

En el sexto puesto se encuentra el imparable polaco Robert Lewandowski, un verdadero killer del área en el Barcelona. Con 33 goles en 45 partidos, Lewandowski ha sido una fuerza a tener en cuenta en cada encuentro y su aporte le valió al conjunto culé para conseguir el título de La Liga de España.

En el séptimo lugar, tenemos al único argentino en esta selecta lista: Lautaro Martínez. El talentoso delantero del Inter de Milán ha tenido una temporada estelar, anotando 28 goles y proporcionando 11 asistencias en 55 apariciones con el neroazzurri. Su desempeño ha sido fundamental en el éxito del equipo italiano, llegando a la final de la Champions League y alzándose como campeones de la Copa Italia.

El ranking se completa con el brasileño Gabriel Jesús del Arsenal, el sueco Alexander Isak del Newcastle y el serbio Dusan Vlahovic de la Juventus. Estos delanteros han demostrado su valía a lo largo de la temporada, dejando una huella en sus respectivos equipos.

Cabe destacar que la lista se limita a delanteros centro, por lo que no se cuenta al astro argentino Lionel Messi, considerado más como mediocampista ofensivo. Aunque sí llama la atención la ausencia del portugués Cristiano Ronaldo, actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudí, quien estuvo liderando este ranking en años anteriores.

Los diez mejores delanteros del mundo, según Four Four Two

1. Erling Haaland (Noruega; Manchester City)

2. Kylian Mbappé (Francia; PSG)

3. Karim Benzema (Francia; Real Madrid)

4. Harry Kane (Inglaterra; Tottenham)

5. Victor Osimhen (Nigeria; Napoli)

6. Robert Lewandowski (Polonia; Barcelona)

7. Lautaro Martínez (Argentina; Inter)

8. Gabriel Jesús (Brasil; Arsenal)

9. Alexander Isak (Suecia; Newcastle)

10. Dusan Vlahovic (Serbia; Juventus)