Sale a la luz nueva oferta millonaria por James Rodríguez; sería el “mejor pagado” del club y la liga

James Rodríguez dejó claro hace unos días que su prioridad es continuar en Europa, pero no descarta otros posibles destinos que puedan aparecer en el camino si no sale algo beneficioso para su carrera tanto económica como deportivamente.

El ‘10′ se encuentra por estos días en Miami visitando a su hija Salomé y viviendo las finales de la NBA, invitado por su gran amigo Jimmy Butler. Entre tanto, su futuro se mantiene en incógnita aunque en Turquía dan por hecho que tiene un “acuerdo verbal” para fichar por Besiktas una vez se abra el mercado de pases europeo.

A pesar que el conjunto albinegro se ha mantenido firme en su aspiración por contratarlo, a James le gustaría una liga mucho más competitiva, por lo que tiene esa opción a ‘fuego lento’ esperando si su representante, el famoso empresario Jorge Mendes, logra ubicarlo en un destino más interesante.

James Rodríguez anhela seguir en Europa. - Foto: Getty Images

Eso ha permitido mantener vivo el sueño de los destinos a los que el colombiano tiene como ‘Plan B’, entre ellos Brasil, donde no se resignan a la posibilidad de contratarlo, al margen de sus respuestas negativas a las propuestas que han llegado hasta ahora.

Botafogo, por ejemplo, parecía fuera de la pelea después de la última oferta, sin embargo, de acuerdo a la periodista Marina Granziera, volvieron con una oferta millonaria.

“Tengo información de James Rodríguez, a quien le ha hecho una oferta nueva Botafogo. Ofrecieron 3 millones, de dólares, al año y sería el mejor pagado del fútbol brasileño”, dijo la periodista colombo-brasileña.

James Rodríguez, volante colombiano. - Foto: James Rodríguez.

Esta nueva propuesta revelada por Granziera toma por sorpresa al recordar las declaraciones de André Mazzuco, director deportivo del fogão, quién, a principios de mayo, había dado por finalizada cualquier negociación que tuviera que ver con la llegada del ‘10′ de la Selección Colombia. “El tema James ya se ha superado en las últimas respuestas que dimos. Por ser un jugador de este nivel acaba teniendo relevancia”

Mazzuco insistió en que James nunca les dejó ver que estaba interesado en aterrizar en Rio de Janeiro durante el presente mercado. “El Botafogo piensa mucho más en su plantilla, en lo que podemos sumar durante la temporada y no solo en un jugador, a pesar de su relevancia. No hubo avances y la historia básicamente terminó”, sentenció el directivo brasileño.

Estadio Nilton Santos, casa de Botafogo - Foto: REUTERS

James no cerró la puerta

En la sonada entrevista para Win Sports, James habló de la posibilidad de desembarcar en Brasil y llenó de elogios al crecimiento de esa liga en relación con el resto del continente. “Brasil es una liga competitiva y pelean la Copa Libertadores, pero mi prioridad sigue siendo Europa”, dijo.

Aunque ahora mismo, negó que quisiera volver a Sudamérica, su filosofía es “¿por qué no?”, frase con la que mencionó que incluso le gustaría plantearse jugar en Colombia en unos años.

“Quiero seguir en Europa, en donde pueda jugar cada tres días, porque me siento bien físicamente y puedo dar más, porque tengo talento y calidad; me encanta trabajar, soy un profesional, así muchos duden, pero no me importa lo que se diga sobre mí, yo sé lo que soy”, declaró.

El exvolante de Olympiacos confía en que el mercado de verano le ofrezca una nueva oportunidad para demostrar que todavía sigue vigente en la élite del fútbol. “En Europa la temporada está acabando, entonces los equipos no han planificado la temporada siguiente. Se empezará a mover en junio y julio para ver quien quiere al ‘10′”, completó.

Más allá de esas declaraciones, a James no se le ve afanado por conseguir equipo, por lo que la decisión final puede tardar más de lo esperado. El mercado en Europa terminará hasta el mes de agosto, es decir, tendrá casi dos meses y medio para definir el siguiente paso en su carrera.