En Europa revelan el futuro de James Rodríguez: “ya tiene acuerdo verbal” con importante equipo

Durante los últimos días, el futuro de James Rodríguez se ha ido esclareciendo de a poco tras su prematura salida del Olympiacos de Grecia. El volante colombiano ha dado visos de lo que vendrá para la siguiente temporada en Europa, continente donde todavía busca seguir teniendo protagonismo.

“Quiero seguir en Europa, en donde pueda jugar cada tres días, porque me siento bien físicamente y puedo dar más, porque tengo talento y calidad; me encanta trabajar, soy un profesional, así muchos duden, pero no me importa lo que se diga sobre mí, yo sé lo que soy”, afirmó el volante de la Selección Colombia en RCN.

James Rodríguez es uno de los referentes de la Selección Colombia - Foto: Getty Images

Bajo este panorama, en las últimas horas de este martes se ha conocido el que sería su nuevo equipo para la campaña 2023-24. Según medios europeos, el volante cafetero ya tendría un acuerdo verbal para jugar con el Besiktas de Turquía, equipo que ha seguido sus pasos desde hace un tiempo.

Citando al medio turco Sabah, el reconocido portal de fichajes y estadísticas, Transfermarkt, publicó que James llegó al acuerdo con el club de ese país .”Besiktas ya tiene un acuerdo verbal con la estrella colombiana James Rodríguez”, dice este portal.

La información ha sido replicada por todos los medios turcos que dan a James como un ‘bombazo’ en el mercado de pases para la próxima temporada.

James Rodríguez estuvo en Bogotá entrenando mientras abría su negocio 'Arrogante' - Foto: FCF

Otro de los medios en Turquía, como Sporx aseguró que Besiktas le ofrecería a Rodríguez un contrato de 2 años, con 2,5 millones de euros anuales.

Su llegada caería muy bien en suelo turco donde tiene gratos recuerdos de colombianos que han pasado por allí. James se convertiría en el tercer cafetero en llegar a este club, luego de Óscar Córdoba y Pedro Franco.

De darse su llegada, James podría disputar la liga local y torneo europeo, pues el Besiktas marcha en la tercera casilla de la liga, ubicación que da cupo a la Conference League, el tercer certamen más importante del continente.

Para acceder a la Champions League, este club ya no tiene ninguna chance, pues a falta de dos jornadas, el Galatasaray, líder del torneo se queda con este cupo.

James Rodríguez se entrenó en Bogotá. - Foto: @jamesrodriguez10

La verdad de su salida de Olympiacos

Fiel a su forma de ser, James Rodríguez guardó silencio al respecto de las acusaciones de la prensa griega y se mantuvo al margen de las diferencias con el entrenador, que llegó a asumir el cargo como interino tras la renuncia del español Míchel González.

No obstante, este miércoles salió a la luz su versión de los hechos en una entrevista con Noticias RCN. “Yo no me arrepiento de lo que he hecho, porque hay cosas de las que no se debe arrepentir uno y más cuando no te tratan bien, no te tratan de una manera seria o no te valoran lo que has hecho”, dijo.

James considera que “jugó bastante” en Olympiacos y se fue contento con su desempeño. “Los números son un poquito bajos para lo que jugué. No tuve la fortuna de hacer cinco o seis goles más”, sentenció.

José Anigo se sumó a la lista de entrenadores con los que James ha tenido diferencias, como fue el caso de Zinedine Zidane y Rafa Benítez.