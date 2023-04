Bogotá se suma a Medellín y Cali en la desaprobación del regreso de las vallas en los estadios: “no estamos de acuerdo”

El fútbol colombiano atraviesa un momento complicado por cuenta del comportamiento de los hinchas en los estadios del país. En las últimas semanas, los desmanes e invasiones a los campos de juegos han sido reiterativos y por eso la Dimayor ha tomado cartas en el asunto, estableciendo algunos puntos a trabajar.

El lunes 24 de abril, el ente regulador del fútbol colombiano se reunió con los 36 equipos del FPC y se llegaron a unos acuerdos, de los cuales uno en específico ha generado controversia.

“La reunión tuvo como punto principal rechazar de manera vehemente por parte de los 36 clubes de fútbol profesional, la DIMAYOR, y la FCF los hechos de vandalismo y violencia que se han presentado en los diferentes estadios del país; así como advertir las graves amenazas contra la vida e integridad personal de los dirigentes y jugadores. En igual sentido, se exploraron y adoptaron decisiones relativas a tomar acciones orientadas a mitigar cualquier acto de violencia en los escenarios deportivos, en donde se disputan las competencias del Fútbol Profesional Colombiano -FPC-”, se lee en el comunicado oficial.

Los cinco puntos claves a los que llegó la Dimayor son establecer “la prohibición para los clubes profesionales de otorgar beneficios a las barras organizadas y populares”, “contar con mallas de separación entre las tribunas y el terreno de juego”, cumplir con “un enrrolamiento biométrico y documental” para el ingreso a los estadios, que los equipos asuman “compromisos que corresponden en materia de seguridad” y conformar una estrategia para “erradicar la violencia de los estadios en el país”.

Hinchas de Millonarios en El Campín. - Foto: Getty Images/Daniel Garzon Herazo/NurPhoto

El que más llamó la atención fue el número dos, que tiene que ver con el regreso de las mallas o rejas a los estadios de fútbol para que los hinchas no puedan saltar al campo de juego.

Una vez se conoció la notificación, varios alcaldes se pronunciaron al respecto y dejaron claro que no están de acuerdo con esta medida, la cual consideran un retroceso.

“Hacer un llamado al Gobierno Nacional y a las administraciones locales, bajo los términos de la Ley 1270 de 2009 y el Decreto 1717 de 2010, para que se cumpla el mandato de contar con mallas de separación entre las tribunas y el terreno de juego. Considerando los actos de violencia reiterada que afectan la integridad de las personas asistentes al estadio, así como la imposibilidad de controlar la conducta incorrecta de espectadores, a pesar de las sanciones establecidas en nuestro CDU”, señala la Dimayor ese el punto número dos.

Atlético Nacional, Los del Sur. - Foto: Dimayor//Twitter @BlogVerdolaga

Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien rechazó la medida de seguridad al considerarlo un riesgo en caso de “estampida”.

“Poner vallas en el estadio es incrementar el riesgo de estampida. Medellín no acogerá la mala recomendación de la Dimayor. Si por seguridad el partido no se puede jugar, simplemente no se juega”, escribió.

Alcalde Daniel Quintero respalda sanciones a Nacional por asonada en el estadio Atanasio Girardot. - Foto: Foto 1: Denuncias Antioquia. Foto 2: Semana.

A Quintero lo siguió Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, con sus declaraciones en El Alargue de Caracol Radio. “La malla es enjaular al hincha. Eso es una muestra de que no se pudo acabar con los responsables que quieren acabar el fútbol”.

Pero estas no fueron las únicas ciudades que mostraron su desacuerdo porque desde Bogotá también hubo pronunciamiento oficial. Por medio de su cuenta de Twitter, Felipe Jiménez Ángel, secretario de Gobierno de Bogotá, mostró su desaprobación al regreso de las vallas de los estadios de fútbol.

“En el Campín las tribunas laterales tienen un aislamiento que genera seguridad. En la tribuna oriental no lo hay, gestores y logística brindan seguridad”, explicó sobre la forma de seguridad que manejan en el estadio donde juegan como locales Millonarios Santa Fe.

Además, expresó que desde la Alcaldía de Bogotá no están “de acuerdo que haya que poner vallas para generar seguridad” porque estas “no promueven la convivencia en el fútbol”.

Dimayor aplaza concierto en Bogotá

Por medio de un comunicado oficial, la empresa de boletería Eticket informó que el concierto Rockin 1000 fue aplazado porque la Dimayor hizo la solicitud. Ese evento estaba programado para el 20 de mayo, fecha en la que la Liga BetPlay está cursando su fecha 20 y por eso necesitan con urgencia el recinto deportivo al tratarse de la penúltima jornada del certamen local.

Cabe recordar que en la fecha 20 el equipo que jugará como local en El Campín es Millonarios, que recibirá a La Equidad en la Liga BetPlay. Aunque no hay programación oficial para esa jornada, se prevé que ese partido será el 17 de mayo, o en días cercanos.

Las personas con boletas para este concierto deberán esperar a que se defina una nueva fecha para su realización. También, para quienes estén interesados, podrán pedir la devolución del dinero, como explica la empresa de boletería.