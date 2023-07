‘Bolillo’ Gómez dio luces de preocupante panorama para el Junior: “no sé cuándo”

Cada año de Junior de Barranquilla se espera lo mejor por la nómina que tiene, contrataciones e inversión, sin embargo, los últimos años del equipo rojiblanco han estado bien lejos de los objetivos pensados. Este año nada más, hubo decepción en el primer semestre por las eliminaciones de Copa Sudamericana y liga colombiana.

Tras pasar por esos momentos duros, la directiva del equipo decidió traer al ‘Bolillo’ Gómez en la mitad del semestre anterior con la intención de que fuese el salvador, sin embargo, y aunque haya mejoría en el nivel del equipo desde su arribo en lo futbolístico, sigue existiendo un bache preocupante para la hinchada.

Junior de Barranquilla en su estreno de la liga colombiana 2023. | Foto: Dimayor

Muestra clara de que nada ha sido bueno en Junior fue su estreno de liga colombiana ante Águilas Doradas, donde el cuadro antioqueño terminó sorprendiéndoles al ganarles en Barranquilla: “No jugamos bien, pero no fuimos tan horribles como dijo la prensa ni fuimos defensivos. Nos obstaculizó Águilas. Tuve una reunión con los muchachos y les dije que Junior tiene que jugar bien”.

Intentando no generar pánico, aseguró que en el segundo juego ante el Medellín intentarán todo por mejorar, dejar una buena imagen y, además, ganar: “Tenemos una gran nómina y tenemos la opción de cambiar buscando otras sociedades para buscar resultados. Vamos a Medellín con cambios en busca de mejor juego”.

Además de esto, sentenció que espera no tarde en verse el buen equipo que quiere: “Si vieron a DIM vs. San Lorenzo, me gustó mucho Medellín. Tomaron la iniciativa y en dos salidas rápidas perdió el partido. Tenemos que mejorar. Junior no ha podido arrancar y DIM no sé si va a poder arrancar. Junior va a ser un buen equipo”.

El entrenador del Junior sufre desde la primera parte del 2023 por el nivel de su equipo | Foto: Captura de pantalla: You Tube DIMAYOR, rueda de prensa minuto 12:47

Rescatando lo hecho desde su llegada, el entrenador dijo: “Hicimos 22 puntos en 13 partidos y casi lo metemos en los ocho. Ahora perdimos un partido y nos dicen cosas. Leo que dicen que el Junior le quedó grande al Bolillo, que el Bolillo dice que se cobra bien en Junior, pero no dice nada de quedar campeón”.

Aunque trató el entrenador de salir de las críticas, se hundió al señalar que no ve con claridad el día en que su equipo juegue como desea: “No le voy a decir a la gente que vamos a ser campeones sin jugar. Hemos trabajado esta semana, tenemos buena estructura y este equipo va a ganar, pero no sé cuándo. Ojalá sea rápido, porque sino me toca a mí”.

Para finalizar, siguió dando pocas esperanzas para el hincha de Junior, que espera resultados: “El problema de Junior no se resuelve tan fácilmente. La idea de juego de Junior es la de intentar sostener el balón, de jugarlo, de someter al rival y tener orden. No es abrir el paraguas, estamos trayendo muchos jugadores e intentamos traer más, pero no pudimos”.

José Enamorado parece estar cada vez más alejado de Santa Fe | Foto: Prensa Santa Fe

Precisamente, sobre la posibilidad de sumar un nombre más a la nómina, sentenció que hay un habilidoso que lo tiene en duda, pues no se sabe con claridad en qué va el negocio: “Enamorado fue el primer jugador que pedimos y Don Fuad ha insistido por él desde que terminó el torneo. Hablo todos los días con él y me dice que ya casi está”.