Esto responde Nacional a la millonaria oferta de Coritiba por Sebastián Gómez

¿Cuál fue la oferta inicial de Coritiba por Sebastián Gómez?

Sebastián Gómez y su recorrido en el FPC

El cuadro paisa debutó con igualdad ante Once Caldas en la Liga BetPlay 2023-2 | Foto: Prensa Atlético Nacional

La respuesta de Atlético Nacional a Coritiba

Según el medio Globo, el cuadro paisa no quedó satisfecho con la idea de un préstamo con opción de compra por parte de Coritiba para que el jugador colombiano pudiera salir de Antioquia a competir en el fútbol extranjero, por lo que “En busca de un centrocampista defensivo, Coritiba intentó tomar prestado al jugador (Sebastián Gómez). El modelo de negocio fue rápidamente rechazado por la institución colombiana. Nacional acepta vender a Gómez, pero por el precio que cree justo”, informó en su momento Globo sobre la oferta.

¿Cuál es el futuro que enmarca a Sebastián Gómez?

Por lo pronto no se desconoce que el capitán no hizo parte de los que enfrentaron a Once Caldas y que, además, ha permanecido ausente en algunos entrenamientos, dejando entrever con fuerza la idea de que se acerca un club del que el jugador vestirá unos nuevos colores. Con 27 años de edad, ha sido un elemento fundamental que hoy tiende a la hinchada de Nacional pensando por el futuro del jugador.