‘Bolillo’ Gómez, entre lágrimas; “salió llorando” del Metropolitano tras nuevo papelón de Junior

Pese a que empezaron ganando gracias al gol anotado por Homer Martínez, los dirigidos por Hernán Dario Gómez no pudieron sostener el marcador y terminaron cediendo dos unidades en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, agudizando así la crisis deportiva del equipo.

Junior de Barranquilla no levanta cabeza bajo las órdenes de 'Bolillo' Gómez | Foto: Dimayor

Igualmente, aseguró que Edgar el ‘Panzer’ Carvajal, asistente de Gómez, se burló de los hinchas del conjunto barranquillero, los cuales no paraban de reprocharle por el mal momento deportivo que vive la institución actualmente.

Ante las críticas y, sobre todo, por los rumores que lo ponen fuera de Junior, el ‘Bolillo’ Gómez se defendió en la rueda de prensa, donde volvió a destacar el papel de sus dirigidos en el gramado barranquillero, pero no descartó su salida del equipo en los próximos días.

“Hay cosas que el equipo siente, como no ganar cuando se hace todo para hacerlo. Fue difícil también porque los once jugadores del Bucaramanga se metieron a defenderse. Yo soy como de arrebatos, tengo mucho cariño por don Fuad Char, por el Junior, pero yo no soy una persona de aguantar mucho”, señaló inicialmente.