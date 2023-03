‘Bolillo’ Gómez se echó para atrás luego de asegurar que Junior era “una selección mundial”

Hernán Darío Gómez a sus 67 años decidió sacarse unas canas más de las que tiene en su cabellera, estas nuevas podrían surgirle por cuenta de la dirección técnica del Junior de Barranquilla, a donde decidió ir para asumir el reto de sacarlo del fondo de la tabla de posiciones. El experimentado entrenador tuvo una conversación extensa con SEMANA y dio las impresiones de sus primeras horas al frente del ‘tiburón’.

Citando parte de la experiencia que ha tenido en seleccionados como Ecuador, Panamá y Honduras, dijo que el equipo barranquillero para él era como “un sueño, porque esta es una institución muy grande. Cuando llegué a Junior, parecía que llegara a una selección mundial por el trato de la gente, directivos y jugadores. Estoy feliz y es una alegría grande en mi carrera estar en Junior”.

'Bolillo' Gómez llegó a poner orden en Junior - Foto: @JuniorClubSA

Aunque sintió que llegaba a un equipo de gran envergadura, habló de los jugadores y ahí se echó un poco hacia atrás: “Tiene muy buenos nombres y de muy buenos futbolistas, pero en la escogencia tienes que acertar mucho. Si llegas a un equipo y escoges bien, tienes el 90 por ciento asegurado. Estamos esperanzados en asociarlos y que se entiendan”.

Posteriormente, ante el cuestionamiento de cuál es la dificultad para ser técnico de Junior, dijo: “Debería ser muy fácil, porque están todas las armas para trabajar. Es un equipo que tiene todo, le brindan todo, con buena sede, buena hinchada, buen estadio. No sé, por Dios que no sé”.

“Al profe Arturo le costó también eso y yo apenas recién llego. Ojalá tenga la varita para que en el tiempo estos muchachos se junten y formen un buen equipo”, complementó.

Conociendo la dinámica de la institución y que esta se ha caracterizado por no dar espera a los procesos, sino ir sacando a los técnicos que no sirvan, opinó: “Fui muy bien recibido por los directivos y me sentí como en familia. El equipo es grande y estoy feliz, pero dentro de lo que yo pienso, necesito algunos cambios para ir mejorando. Es que en el fútbol no es llegó Bolillo y ya”.

Hernán Darío Gómez es uno de los técnicos colombianos con más experiencia. - Foto: FIFA via Getty Images

A su vez, se mostró certero al decir que todos dependerá de un trabajo en conjunto para revertir la situación: “Seguro que si no saco resultados va a ser más difícil, pero tampoco tengo como las armas en este momento dentro de mi trabajo. Si los muchachos ganan las primeras fechas, será espectacular porque me va a ayudar en mi trabajo. Pero tampoco es decir: ganaron o perdieron porque llegué yo”.

Entre otras de sus importantes respuestas, se refirió al ambiente que hay alrededor para darle vuelta a la situación: “Hay que trabajar muy duro, hay un buen grupo de muchachos, buscar las mejores sociedades, los mejores complementos dentro del juego. Yo tengo claro que a los futbolistas uno los ve en los entrenamientos, pero cuando verdaderamente los conoce es en el día del partido”.

'Bolillo' Gómez en su presentación con Junior de Barranquilla. - Foto: Twitter: @JuniorClubSA

Para concluir, ‘Bolillo’ se mostró conocedor del peso que tiene la camiseta del cuadro barranquillero, no solo para la ciudad sino también para todo el balompié colombiano: “Los primeros juegos me van a dar muchas cosas para tener claridad. La camiseta del Junior estando de primero pesa muchos kilos, ¿cómo será el peso en este momento tan malo? Pues pesa mucho más. Los directivos hacen mucho por el equipo”.

Finalmente, la primera gran prueba del estratega nacido en Medellín será este mismo sábado ante Independiente Santa Fe, un rival histórico que puede significarle un buen arranque o aumentar la preocupación tras saber que la jornada siguiente será la 10, mitad del ‘todos contra todos’ en el Torneo Apertura del 2023 y aún ven lejos la posibilidad de clasificación.