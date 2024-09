Bolivia hizo último anuncio oficial para jugar con Colombia en El Alto: Néstor Lorenzo tomó atenta nota

Pero no podrá contar con su veterano arquero Carlos Lampe y su impetuoso volante ofensivo Henry Vaca, ambos lesionados en la pasada doble fecha. Lampe y Vaca son dos piezas claves en el once altiplánico.

Convocados de Bolivia para las Eliminatorias:

Defensores: Diego Medina (Always Ready), Yomar Rocha (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Akron, Rusia), Luis Paz (Bolívar), Luis Haquin (Ponte Preta, Brasil), Pablo Vaca (Always Ready), Marcelo Suárez (Always Ready), José Sagredo (Bolívar) y Sebastián Alvarez (Oriente Petrolero).

Mediocampistas: Robson Matheus (Always Ready), Adalid Terrazas (Always Ready), Ramiro Vaca (Bolívar), Miguel Terceros (Santos, Brasil), Gabriel Villamil (Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador), Jeyson Chura (The Strongest), Héctor Cuéllar (Always Ready), Ervin Vaca (Bolívar) y Víctor Cuéllar (The Strongest).