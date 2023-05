Boyacá Chicó vs. América de Cali: duelo por el liderato del grupo B en Tunja

En el papel, Boyacá Chicó es el rival menos fuerte del cuadrangular B. Sin embargo, quiere usar su mayor fortaleza, la localía en el Estadio la Independencia, para picar en punta contra el América de Cali.

Los dirigidos por Mario García no han perdido ni un solo partido en su predio, sin embargo, no conocen la victoria en la Liga Betplay Dimayor desde aquel triunfo con el Once Caldas el pasado 23 de abril.

Mario García, actual DT del Boyacá Chicó que está en los cuadrangulares del Fútbol colombiano - Foto: Boyacá Chico, McGiver Barón, Mundo Ajedrezado TV, Miguel Angel Joya

La única duda en el equipo ajedrezado está en el arco. Rogerio Andrés Caicedo podría ser el titular en lugar de Víctor Soto.

Para el compromiso de este domingo 21 de mayo, América de Cali llegará sin el lesionado Iago Falque, quien se pierde el resto del torneo, y el volante argentino Franco Leys, por sanción.

“Nos toca arrancar en una cancha y contra un rival que ha hecho muy buen torneo, mis felicitaciones para el ‘profe’ y tenemos que salir allá con toda la intención de puntuar, para después recibir acá dos partidos en casa. Por lo tanto, sé que para el domingo van a estar todos, queriendo mostrar la cara que todos hemos visto de América, cuando es competitivo”, dijo Alexandre Guimarães.

Por Falque, podría estar Andrés Sarmiento y a Leys es posible que lo sustituya Luis Paz.

“Tenemos a Felipe, Paz, Pedro y Carvajal. En esos hombres se tomará la decisión. Falta el examen final, nos hemos preparado bien para eso, es un examen donde cada prueba es muy difícil, pero estoy seguro de que el que logre pasar todas las pruebas con nota diez, cualquiera de los que estemos en el grupo, va a llegar muy bien preparado para la final”

América de Cali ante Huila sumó los puntos necesarios para las finales. - Foto: Dimayor

Las probables alineaciones serían:

Boyacá Chicó: Caicedo; Alfonso, Mosquera, Plazas, Banguero; Támara, Lozano, Londoño; Balanta, Gómez, Peña.

América: Novoa; Quiñones, Córdoba, Andrade, Velasco; Paz, Portilla; Barrios, Quintero, Sarmiento; Suárez.

Boyacá Chicó sacó a la venta la boletería del partido del domingo ante el América de Cali. Por lo que aclaró que las tribunas norte, oriental y occidental estarán habilitadas para la hinchada del ‘rojo’.

La boleta más costosa será la de la tribuna occidental, la cual tiene un precio de $106.100. La más económica será la tribuna popular norte, la cual tiene un precio de $35.300. También se podrá adquirir la boleta para la tribuna oriental la cual tiene un valor de $80.000. Todas las entradas podrán adquirirse a través de Tuboleta, empresa encargada de vender la boletería del equipo boyacense.

La Dimayor publicó los días y horarios de la fecha 2, 3 y 4 de los Cuadrangulares de la Liga Betplay

Grupo A, fecha 2:

Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto

27 de mayo, 6:05 p. m.

Atlético Nacional vs. Alianza Petrolera

28 de mayo, 6:05 p. m.

Grupo B, fecha 2:

Millonarios vs. Boyacá Chicó

27 de mayo, 8:15 p. m.

América vs Medellín

28 de mayo, 8:15 p. m.

Grupo A, fecha 3:

Deportivo Pasto vs. Alianza Petrolera

1 de junio, 6:15 p. m.

Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

1 de junio, 8:30 p. m.

Atlético Nacional vs Pasto - Fecha 1 - Cuadrangular A - Foto: DIMAYOR

Grupo B, fecha 3:

Boyacá Chicó vs. Medellín

31 de mayo, 6:15 p. m.

América vs. Millonarios

31 de mayo, 8:30 p. m.

Grupo A, fecha 4:

Águilas Doradas vs. Atlético Nacional

4 de junio, 6:05 p. m.

Alianza Petrolera vs. Deportivo Pasto

4 de junio, 8:15 p. m.

Grupo B, fecha 4:

Independiente Medellín vs Boyacá Chicó

3 de junio, 6:05 p. m.

Millonarios vs. América

3 de junio, 8:15 p. m.