Brasil entrega contundente comunicado sobre la supuesta llegada de Carlo Ancelotti

Este viernes, el mundo del fútbol amaneció con un fuerte rumor con respecto al que sería el nuevo técnico de la selección de Brasil para los próximos años. Después de la salida de Tite tras la eliminación del Mundial de Qatar, la canarinha ha empezado tantear varios nombres de alto calibre para ocupar el banquillo.

Bajo este contexto, el nombre del afamado técnico italiano, Carlo Ancelotti, apareció en esta oportunidad, generando revuelo mundial. La información indicó en un comienzo, que el italiano ya le dio el ‘sí’ a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en cabeza de su presidente, Ednaldo Rodrigues, pero no lo harán oficial hasta final de esta temporada, por respeto al contrato que tiene firmado con el Real Madrid hasta el año 2024.

Incluso se dijo que ya tendrían algunos detalles del contrato acordados con su entorno para iniciar en junio de 2023 a plazo de 3 años, es decir, hasta el final del Mundial de 2026, a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá, con la novedad que serán 48 selecciones participantes en lugar de 32.

Ancelotti tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2024 - Foto: AFP

No obstante, ante este rumor, desde la propia Confederación Brasileña de Fútbol, salieron a desmentir esta información, asegurando que no se ha llegado a un acuerdo con el entrenador. “Esa noticia no procede”, afirmó la CBF en un corto comunicado. “El asunto (del nuevo entrenador) es tratado de forma transparente y el técnico escogido será anunciado en el momento oportuno”, acotó.

Concentrado con el Madrid en Rabat, Marruecos, donde el sábado disputará la final del Mundial de Clubes ante el Al Hilal saudí, el laureado adiestrador italiano dijo la mañana de este viernes que su idea es cumplir el contrato con los españoles.

“Mi situación es bastante clara: yo tengo contrato hasta 2024″, afirmó al ser preguntado por el supuesto interés de la CBF durante una rueda de prensa en la capital marroquí.

Carlo Ancelotti espera seguir devolviendo la confianza a sus jugadores - Foto: AP

Brasil busca técnico desde que Adenor Leonardo Bacchi, conocido como ‘Tite’, dejó el mando de los pentacampeones, --a quienes comandaba desde junio de 2016 --, tras la eliminación en cuartos de final del Mundial de Catar a manos de Croacia.

Con la caída en el torneo ecuménico, al que llegó como uno de los favoritos, el ‘Scratch’ sumó dos décadas sin alzar la Copa del Mundo, que ganó por última vez en Corea del Sur y Japón-2002.

El presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, ha abierto la puerta a que un extranjero se siente en el banquillo ‘amarelo’ por primera vez en casi 60 años, aunque tampoco descarta la idea de mantener la tradición y fichar a un brasileño.

Rodrigues pretende que el nuevo DT sea un nombre respetado y que impregne un espíritu muy ofensivo a la selección de Neymar, que dejó en duda su continuidad en el equipo nacional tras el revés en Qatar.

Su objetivo es cerrar la contratación a más tardar en marzo, cuando se jugará la primera fecha FIFA de 2023.

La prensa local y mundial han dicho que entre los nombres que baraja la CBF, además de Ancelotti, están los españoles Luis Enrique y Pep Guardiola, así como el francés Zinedine Zidane y el portugués José Mourinho, entre otros.