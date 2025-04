Brasil ya eligió a su nuevo técnico: confirman el que llegaría por 2,5 millones de euros

Detona deseo de renuncia de figura a la Selección Colombia: “Estoy pensando en no volver”

Contexto: Detona deseo de renuncia de figura a la Selección Colombia: “Estoy pensando en no volver”

La llegada del estratega portugués no sería tan buena noticia para Neymar Jr., teniendo en cuenta que fue Jesus el que decidió descartar su continuidad y le permitió escuchar las ofertas que lo terminaron decantando por volver a Santos.

A pagar la cláusula

El hecho de tener contrato vigente con el Al-Hilal no es problema para la dirigencia de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que está dispuesta a poner el dinero de la cláusula de rescisión.

¿Qué pasó entre Jorge Jesus y Neymar?

A pesar de que la Canarinha cuenta con grandes estrellas de presente envidiable en Europa, no han podido conformar un equipo que esté a la altura de su historia.

“Neymar no estará en el equipo, está fuera, no fue inscrito. La Liga Saudí es una de las mejores ligas del mundo, pero Neymar ya no puede rendir al nivel al que estamos acostumbrados, pues desafortunadamente las cosas se han vuelto difíciles para él”, fueron sus palabras en enero de este año, antes que el astro brasileño firmara su regreso a Santos por seis meses.