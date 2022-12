Buenas noticias para Argentina antes de afrontar los cuartos de final del Mundial Qatar 2022

El atacante Ángel Di María y el mediocampista Rodrigo De Paul, dos de los jugadores que parecen más en duda para el partido del este viernes ante Países Bajos en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, empezaron este jueves el entrenamiento de la Selección Argentina.

Los dos jugadores estaban sobre el césped de la Qatar University para participar en la práctica, en los quince minutos de la sesión abiertos a la prensa.

No estaba, por el contrario, en esa parte de la práctica, Alejandro ‘Papu’ Gómez, quien sufrió una torcedura en el tobillo derecho en el partido de octavos de final ante Australia (2-1) y se quedó en el gimnasio.

Di María, ausente en la sesión del martes, se había ejercitado también el miércoles.

Este jueves, el seleccionador argentino Lionel Scaloni no había confirmado si Rodrigo De Paul tenía un problema muscular, como publicó la prensa argentina recientemente. Tampoco si De Paul o Di María podrán jugar este sábado en el importante encuentro ante los neerlandeses.

“No me atrevería a decir si está o no está Di María, si está o no está De Paul. Nunca se sabe antes de un partido. Luego lo que sale en la prensa es muy difícil de manejar. El que salga a la cancha tiene que salir bien. El jugador que sale tiene que estar en las mejores condiciones”, explicó Scaloni en su conferencia de prensa en Qatar previa al último entrenamiento antes de los cuartos.

Mensaje de Van Gaal a Di María

El seleccionador de Países Bajos, Louis Van Gaal, ofreció una rueda de prensa este jueves y expresó que la Copa del Mundo “empieza en serio mañana (viernes 9 de diciembre)” con el partido de cuartos de final contra Argentina.

“El torneo empieza en serio para nosotros mañana”, dijo Van Gaal antes del encuentro que se disputará en el estadio de Lusail.

Preguntado por Ángel Di María, que afirmó que Van Gaal había sido uno de los peores entrenadores para él, el técnico afirmó que “Di María es un magnífico jugador”.

“Cuando jugó en el Manchester United tuvo problemas personales, como un robo. Afectó a su nivel. Dice que soy uno de los peores entrenadores que ha tenido... es uno de los pocos que dice eso de mí”, afirmó Van Gaal.

“Normalmente es al revés. Es triste, pero es así. Un entrenador toma decisiones que a veces no salen. Fue igual con Memphis y ahora nos besamos en la boca”, añadió.

Países Bajos vs Argentina 🇳🇱 🆚 🇦🇷



📺 Capítulo 3: 𝗕𝗲𝗿𝗴𝗸𝗮𝗺𝗽 𝘁𝘂𝘃𝗼 𝗹𝗮 𝗹𝗹𝗮𝘃𝗲 🔑⚽️#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 8, 2022

Países Bajos y Argentina se midieron por última vez en unos cuartos de final de un Mundial en 1998 cuando los neerlandeses pasaron gracias a un tanto de Dennis Bergkamp.

“El fútbol ya no es como en 1998 o 1978. Era más abierto y ahora ya no lo es. Es la realidad”, dijo el entrenador Van Gaal.

El partido entre Argentina y Países Bajos está programado para este viernes a las 2:00 p. m. (hora colombiana) y se podrá ver en vivo a través de DirecTV Sports, así como en su plataforma de streaming DGO.

Además, podrá encontrar toda la información de este partido y de lo que sucede en la Copa del Mundo en SEMANA.com.

*Con información de la AFP.